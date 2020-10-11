八縣市政府SBIR聯合成果展 展現中臺灣產業新未來



由經濟部中小企業處指導，臺中市主辦與彰化縣、南投縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義市、新竹縣及遠道而來的臺東縣，於10月9日在臺中市草悟道盛大舉辦「中臺灣地方產業創新研發（SBIR）聯合成果展」，展現中臺灣研發能量及產業新未來。

SBIR聯合成果展啟動儀式前，以「夢想起飛」希望從日常生活中，培育下一代創新能量。圖／李水蓮

當天開場表演由10家業者帶來群英星光走秀，代言自家產品，整場活動讓產品達到加值效果，讓民眾驚豔連連，感受產業創新帶來的美好生活。



臺中市副市長陳子敬表示，過去中部地區由四縣市區域治理平臺為基礎，自盧秀燕市長上任後擴大到中臺灣七縣市，本次活動更吸引臺東縣共同參與；盧市長以「前店、後廠、自由港」三大經濟政策，其中「後廠」強化產業聚落技術能力，藉由「地方產業創新研發推動計畫」(地方型SBIR)，逐步協助產業創新升級、衝破逆境成長茁壯及幫助產業轉型，且水湳經貿園區興建中的國際會議中心將於2023年完工，市府未來積極發展台中會展產業成為產業資訊國際交流的重要推廣平台，成為產業最大的推手。



經濟部中小企業處處長何晉滄表示，據世界經濟論壇WEF指出，台灣是繼德國、美國、瑞士之後，排名全球第四位的「超級創新者」；同時也是亞洲排名第一位的領先創新者，可見台灣創新實力備受國際肯定。本次成果展看到許多產業界二代出現，年輕人擁有未來的創新頭腦、以及提升創新價值能力，讓年輕人能展示自己研發成果的產品，是一件令人欣慰的事。經濟部自88年推動地方型SBIR以來，不斷的誘發地方型產業的創新能力，地方型SBIR計畫最為接地氣，也是政府政策的最佳品牌。



中小企業處處長何晉滄（右五）、臺中市副市長陳子敬（右六）、及八縣市政府代表參觀產業成果。圖／李水蓮

臺中市政府經發局指出，此次聯合成果展首創於傍晚開始舉辦，融入市民休憩習慣，以白日漸入星空的漸層感，柔和了中小企業研發的硬實力，呈現創新產品的生活體驗。活動四大區域分別為「創新成果展示區」、「產業創新願景區」、「群英星空電影院」及「未來生活演示館」，共同打造充滿活力中小企業的最佳舞台，讓現場民眾體驗產業創新成果在生活中無所不在。



中小企業處長何晉滄、臺中市副市長陳子敬到展示攤位與業者交流。圖／李水蓮

莫仔有限公司精心準備寶島桌遊體驗，吸引大小朋友參與。 圖／李水蓮

當天展出多樣創新展品，由八縣市64家業者攜手打造，展品超過80件，規劃33個展攤進行與民眾面對面交流，並特別設置「未來生活演示館」運用生活空間融合展示，帶給民眾對生活的更多想像；提供影片區同廣告效果般呈現出業者的產品特色；現場並邀請到臺中市地方型SBIR計畫業者莫仔有限公司帶來寶島桌遊體驗，及薩得爾企業有限公司帶來薩克斯風體驗，活動豐富多元，吸引眾多民眾圍觀與注目。