旅法藝術家「李元亨84年華‧心韻特展」正於中興大學藝術中心展出中

「李元亨84年華‧心韻特展」展場一隅。圖／許俊揚攝

知名旅法藝術家李元亨教授受國立中興大學藝術中心之邀，舉辦「李元亨84年華‧心韻特展」，共展出油畫、雕塑、水彩等70餘件作品，展出的作品創作年代橫跨數十年，想一窺這位跨越時代、融合東西方傳統、不受流派限制的國際級藝術家作品，請把握這次難得的機會。該展展至11月4日止，展出地點在中興大學圖書館7樓藝術中心。

「李元亨84年華‧心韻特展」展場一隅。圖／許俊揚攝

「李元亨84年華‧心韻特展」為中興大學歡慶101周年校慶特別舉辦的邀請展，並於10月11日舉辦開幕式，眾多嘉賓出席祝賀，場面熱烈又溫馨。李元亨教授60多年來專注於人物、風景、雕塑等藝術創作，無論是鮮艷色彩的繪畫，或是體態優美的雕塑，都傳遞出人性真善美、人間共好和平的一面，作品深受藏家喜愛及收藏。

「李元亨84年華‧心韻特展」展場一隅。圖／許俊揚攝

出生於1936年的李元亨，國內外展出經歷豐富，獲獎無數。1974年獲法國藝術家沙龍繪畫部金牌獎、1984年春季沙龍雕塑部銀牌獎、三度當選唯一亞裔法國藝術家沙龍三年任期的繪畫部評審委員、2007年作品獲法國藝術家沙龍國際公爵大獎等眾多國際級獎項，對於台法藝壇的交流著力極深、貢獻良多。

李元亨將其1999年創作的不鏽鋼雕塑作品「春意」贈予中興大學典藏。圖／許俊揚攝

值得一提的是，藉該展展出的機會，李元亨將其1999年創作的不鏽鋼雕塑作品「春意」贈予中興大學典藏，為學校的美學教育獻出心力。