中央地方合作確保供水穩定

桃園市長鄭文燦陪同經濟部長王美花視察石門水庫

桃園市長鄭文燦9日上午陪同經濟部長王美花視察石門水庫，鄭市長表示，石門水庫自1964年啟用以來首次面臨無颱風來襲，目前蓄水量僅剩8,700萬噸，較歷史同期明顯偏低，目前市府已全面清查戰備水井及相關可供徵用工業水井，並研擬將現有7座水資源回收中心提供放流水，水務局亦策畫短中長期抗旱方案，盼地方與中央能充分合作，以維持北台灣穩定供水。

鄭文燦向經濟部長提及，為因應水情桃園已著手進行相關備援措施，包括戰備水井每日約可供水3萬噸，而桃園境內埤塘估計約有5,000萬噸蓄水空間，可做為備用水源。鄭市長也表示，針對二期稻作灌溉供水問題，盼經濟部與農委會做出審慎而明快的決定。

桃市府水務局長劉振宇表示，在因應水情短期方案部分，現階段包括桃園北區、龜山、大溪、復興、三民、石門及楊梅水資源回收中心，共可立即提供約8萬噸的放流水，將優先使用於公共工程所需的抑制揚塵及沖洗工區之用，同時也開放民眾可直接前來免費取用；此外，為預防旱災，已規劃設置15口備用水井及65口工業水權狀的抗旱水井，每日分別可供水量達6,360噸及2萬3,640噸。

經濟部長王美花表示，石門水庫建於1964 年，是北部最重要的供水水庫，面對首次無颱侵台，造成水庫集水區降雨不足，已要求各供水單位超前部署、積極面對，此外也與桃園市政府協調供水整備及應變措施，確保今年底前民生和工業用水無虞；趁目前水庫蓄水量較低，將加速清淤作業，也呼籲民眾一起節約用水。

王部長提及，關於稻作二期灌溉方面，下周將與農委會研討因應措施，後續亦會持續進行滾動式檢討；另桃竹苗地區將於（14）日進行減壓供水，對於管線末端的民眾如水量不足，自來水公司將視水情提供用水，以確保每位民眾的用水權益。是日包括立法委員湯蕙禎、經濟部長王美花、政務次長曾文生、水利署長賴建信、北區水資源局長江明郎、市府水務局長劉振宇、台灣自來水公司董事長胡南澤等均一同出席視察。