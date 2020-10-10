國旗至上!張老旺連續26年自辦國慶升旗

邱奕勝：國旗屋升旗典禮成桃園亮點

桃園市議會議長邱奕勝(左四)、立委呂玉鈴(左三)、桃園市副市長李憲明(左二)、多位桃園市議員一起為國旗屋主人張老旺(右四)喝采、致敬。

從只有3人參加到現今湧入千人到場，桃園國旗屋升旗典禮已成雙十重要節慶之一！桃園市議長邱奕勝今(10)日出席持續舉辦26年的桃園國旗屋升旗典禮，他肯定國旗屋主人張老旺的堅持，不僅讓國旗屋成為在地特色、觀光亮點，更喚起民眾愛國家、愛國旗的精神。

邱奕勝並透露他曾一次捐了幾萬面國旗給國旗屋，並籲請來自各地參加遊行和升旗典禮的民眾、除了要愛這面國旗外，更要留下來吃在地有名的美食米干，促進經濟。國旗屋主人張老旺表示，國旗屋的升旗活動的精神，要大家認知「國旗至上、人民第一」的意義。

桃園市議長邱奕勝今(10)日出席持續舉辦26年的桃園國旗屋升旗典禮，帶領現場民眾高呼口號慶祝雙十國慶。

位於中壢區龍平路、平鎮區忠貞市場附近的國旗屋，主人張老旺經營米干店是異域孤軍後代，戰亂期間父親從軍，母親將一面親手縫製的國旗交給同袍，叮囑若他的父親戰死，插在遺體旁得以辨示，後來一家人撤退來台，父親病逝後，張老旺整理遺物時，於床底下發現當年那面國旗，深感「有國旗全家人才能平安來到台灣」，自此發誓要掛旗掛到死。

桃園國旗屋的升旗典禮由26年前開始舉辦時，只有3人參加，到現今千人參加的盛況，張老旺堅持「只收國旗，不收錢」，今年花了50多萬，購買國旗木桿、鐵絲等材料及大國旗，與弟妹花了約1個月又20天，利用每晚車流較少的時段，將3萬多面國旗，從龍東路開始懸掛，一直綿延至雲南文化公園周邊，期喚起台灣民眾的愛國心。

10日國旗屋升旗大典與桃園市府舉辦的雙十嘉年華合辦，有遊行、退休憲兵表演及雲南打歌隊的演出，包括桃園市副市長李憲明、經發局局長郭裕信，以及前立委吳志揚、現任立委陳學聖、呂玉玲、市議員黃敬平、陳萬得、舒翠玲、劉安祺、謝美英、黃國園黨部主委蔡忠誠等各界千餘人到場參加。