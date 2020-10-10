台廠PCB投資升溫迎商機，TPCA Show 10月21-23日盛大登場

2020年全球經濟因新冠疫情的突襲而面臨考驗，接下來疫情發展仍存在許多變數，連帶對電子製造產業生產布局帶來衝擊，所幸台灣防疫有成加上台灣PCB廠海內外布局完整，雖然第一季受到大陸封城管制而降低稼動率，第二季受惠於5G基地台、網通產品與伺服器的布建，而抵銷負面衝擊，TPCA已發布2020年上半年台商海內外總產值達5,803億新台幣，相較去年同期維持1.3%微幅成長，展望下半年隨著傳統旺季來臨，前景仍樂觀看待，台灣電路板全年產值仍有很高的機會維持正成長。

著眼5G商機已經發酵，台廠PCB供應鏈為了迎接商機，海內投資也加速佈局，根據TPCA統計，2020年台資PCB製造與原物料廠商，今年起將陸續啟動海內外總投資額將突破千億新台幣，為了能符合高速運算的先進製程需求，紛紛進行設備汰舊換新或新廠投資計畫，如除了大陸廠外，台灣加碼高階製程的動向更令人期待，如欣興與同欣電子的桃園新廠計畫、臻鼎併購先豐通訊、相互電子、台郡科技、景碩、南亞塑膠加碼銅箔廠等，預期再次帶動高階設備與材料等周邊產業龐大商機。

為助推台資PCB廠高階採購需求，加上台灣已具備供應鏈完整的優勢，全球指標設備與材料商在台都設有分公司，在此強大需求下，也確立2020 TPCA Show 將於10月21-23日假南港展覽館一館盛大舉辦的決心，第21屆「台灣電路板產業國際展覽會」將串聯PCB產業供應鏈，全面展示高階製造優勢，全球指標展商如新武機械、台灣瀧澤、東台精機、奧寶科技、弘亞國際、連達國際、聯策、迅得、達航、得力富、大族、麥遜、志聖、牧德、大量、浩碩、佑能、富莉、瀧澤、阿托、尖點…等，對展覽的商機媒合與交流等需求非常強勁，按計畫持續參展並將推出電路板先進製程技術所需之各項先進技術解決方案。

值此全球疫情發展不確定的時刻，所幸台灣電路板產業鏈具有全球距離最近且完整的上下游供應鏈，面對產業強大的需求，TPCA Show今年更將盡全力助推台灣PCB發展「高階製程、突破先進技術」之新產品與技術交流，全方面架構採購、新品發表與商機媒合各項平台，今年TPCA Show將遵循中央流行疫情指揮中心的建議與指示下，於台北南港展覽館擴大舉辦，參展廠商與TPCA有信心為台灣電路板產業在今年建構一個兼顧跨業交流互動、技術研發提升、商業交易的展覽會。

今年展期規劃「SMT表面貼裝專區」-首度與美國IPC攜手合作，共同打造「SMT表面貼裝專區」，以期力促SMT相關指標廠商加入，進而強化台灣電路板產業供應鏈之連結；「PCB智慧機聯網主題區」由台灣電路板協會與資策會合作，完成產業藍圖、標準的建立、促成示範性聯盟。參展廠商展示項目包含高頻、高速等材料、聚焦5G通訊、車聯網、自駕車與工業4.0、智慧工廠等5G相關運用；同期舉辦國際構裝暨電路板研討會(IMPACT¬-EMAP)，聚焦探討高速運算世代來臨下封裝製程與電路板前瞻技術探討，將齊聚台灣最強之半導體TSMC、封裝ASE與電路板欣興電子等跨領域菁英級講者，發表高速運算下電子製造前瞻趨勢。TPCA Show 2020除了要提供電路板廠及上下游廠商交流分享的平台，也期待透過展會揭露最新電子製造技術整合，跨越傳統侷限，也將是今年展會一大重點。

主辦單位TPCA表示，將遵循中央流行疫情中心指示及南港展覽館規定，以「防疫優先」的高標準、嚴謹的態度安排各項活動，並於各項宣傳中宣導保持社交距離、配戴口罩與環境消毒等必要規範與措施，並執行進出人員「實名制」管控作業，以確保展會環境安全無虞。