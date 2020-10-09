台北市士林捷運商圈 創意發展協會特舉辦「2020 神農豐收祭」

首屆神農豐收祭熱鬧開跑 優質小農產品及草本課程體驗 國慶連假邀您一同遊逛 為形塑商圈特色，促進本市商圈發展，由臺北市商業處輔導台北市士林捷運商圈 創意發展協會舉辦「2020 神農豐收祭」活動於 109 年 10 月 9 日至 10 月 11 日(市集: 下午 1 時至 8 時；舞台:下午 1 時至 6 時)於士林捷運站 1 號出口橋下熱鬧登場，活動 內容含在地好店評比、好米人氣賞、療癒大使選拔及「神農市集」特色攤位，以文創、 小農、養身、草本應用為主題，更邀請專業戲曲表演者演出「神農文化劇」，還有消費 滿額摸彩活動，國慶連假一同來體驗豐富多元的神農豐收祭，感受商圈的活力與風采！ 臺北市商業處表示，今年度首次輔導士林捷運商圈創意發展協會自主辦理行銷活 動，以推廣商圈獨特魅力，士林捷運商圈鄰近在地百年古蹟神農宮，希望透過活動傳 承早期臺灣農業社會祈求豐收神農文化，同時推廣本土小農特色農產，並選出 3 名療 癒大使拍攝商圈宣傳影片，讓大家瞭解商圈周邊的特色店家，促進商圈發展。 台北市士林捷運商圈創意發展協會理事長鄭吉祥表示，本次活動規劃「神農市集」， 嚴選優質農產特展，邀請小農推廣優質特色農產，並安排「好米人氣賞」活動，各式 台灣好米農產品牌提供民眾現場品嚐；現場更邀請知名戲曲表演者張珈羚演出神農文 化劇，瞭解神農大帝嘗百草、護黎民、滋養大地的精彩故事，還有在地舞蹈社團-瑄瑄 舞蹈學院帶來精彩團體舞蹈表演；還有「草本生活應用課程」，讓民眾在專業老師解說 中認識傳統中藥，並於生活中簡單的應用，希望透過一系列精采活動能推廣商圈在地 特色，吸引更多民眾前來遊逛。 活動期間更舉辦「豐收歡樂抽」活動，只要於活動期間於市集攤商消費滿 500 元即可獲得摸彩券，眾多職人手作精緻小禮，等您中獎；市集中更邀請公益團體共 襄盛舉，於辦理活動促進商機的同時能做公益幫助弱勢團體，更多活動相關資訊請 至

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神農豐收祭。圖/舊街文創市集