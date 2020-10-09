一輩子的教育工作者 慈暉文教基金會施麗娟董事

長年在永和深耕的慈暉文教基金會，不僅受到各界推崇，也是社區民眾進修與充電的學習據點。二十六年來，董事長林長勲秉持創會初心，廣納各方賢才，借助每位專業人士所長，推展基金會各項文教會務。其中，前基金會教務長、現任慈暉文教基金會董事施麗娟女士，即是為基金會奠定下課程及講座方針的重要舵手。

「施老師」是施麗娟最為人熟知的身分，退休前的她曾服務於新北市永平高中，而她與慈暉的緣分也是緣自於當年該校欲成立教育發展基金會而起。當時永平改制為「完全中學」，因政府編列經費不足，為提供給學生更好的學習環境與課程，當時的校長許照庸先生決定創立基金會並向外募款。只是永平中學是教育單位，對於籌組基金會雖有熱情但缺乏實務經驗。有鑑於林董事長贊助教育活動不遺餘力，在許校長的指示下，施麗娟與慈暉有了第一次的接觸。施老師說，當時董事長不僅分享籌組經驗，更給予該校基金會諸多指導及經費挹注，是永平教育發展基金會的推手之一。

一路看著慈暉成長茁壯，施麗娟退休之後，在林董事長的邀請下加入慈暉，她以多年的教育行政經驗，參與基金會前教務長─陳朝南校長規劃及推動各項基金會的課程與活動。長年在教育現場，她對臺灣的教育始終走不出升學至上的桎梏而感到憂心；施麗娟分享，當她還在學校任教時，面對成績不盡理想的孩子，她建議校長開設多元課程、因才施教，將每位學生帶上來。

例如，開放校園裡的閒置土地，聘請業師教導孩子農作知識，除了讓學生能及早進行職業試探，也從興趣中找回學習的自信。身為老師，她認為學校該給的不只是課本知識，應該鼓勵學生大量「閱讀」，從閱讀中學習各行各業的典範人物，從而建立正確的價值觀，培養感恩的心 。

延續這份教育理念，施麗娟在參與慈暉的課程及講座規劃時，十分重視多元，也考慮需適合各年齡層參加。從靜態的語言學習到動態的國標舞、甚至時下流行的數位3C都是基金會長年開辦的熱門課程。至於講座則像是引領民眾進行一場「動態閱讀」，經由講師的分享，民眾在短短的兩小時內就能吸收到講師畢生的智慧與知識結晶，在繁忙的現代社會中堪稱是最有效率的一種閱讀形式。

加入基金會轉眼已逾十年，施麗娟對慈暉從認同到支持，即使已卸下教務長一職，她對慈暉仍有一份特別的情感。「在慈暉報名上課的民眾是學員，同時也是志工」。施麗娟精準地指出「慈暉人」的特質；在基金會經常可以看見學員們自發性地整理教室、維護環境整潔，在這裡彷彿就是一個家。施麗娟觀察，基金會裡成員因為彼此理念相同、價值觀相近，彼此交心，相處的十分融洽，形同家人，在各項活動及演出更能看出這份難得的凝聚力。

「有使命感及熱情，做一件事情才能持久」，施麗娟說。 從就學、就業一路到退休後的人生，施麗娟和「教育」已結下不解之緣，對於能在退休後延續過去的經歷，她覺得自己正在做一件很有意義的事情，內心的踏實與喜悅則是她來到慈暉最大的收穫。她想借用前環保署長、東海大學生物系林俊義教授在他的回憶錄《活出淋漓盡致的生命》書中，再三分享的觀念:「To have or To Be」與大家共勉；人生的真義不在於「擁有」需求，而是「珍惜生命」的當下，懂得活出生命的價值與意義，這才是最棒的人生！