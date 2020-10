一輩子的教育工作者 慈暉文教基金會施麗娟董事

長年在永和深耕的慈暉文教基金會,不僅受到各界推崇,也是社區民眾進修與充電的學習據點。二十六年來,董事長林長勲秉持創會初心,廣納各方賢才,借助每位專業人士所長,推展基金會各項文教會務。其中,前基金會教務長、現任慈暉文教基金會董事施麗娟女士,即是為基金會奠定下課程及講座方針的重要舵手。

「施老師」是施麗娟最為人熟知的身分,退休前的她曾服務於新北市永平高中,而她與慈暉的緣分也是緣自於當年該校欲成立教育發展基金會而起。當時永平改制為「完全中學」,因政府編列經費不足,為提供給學生更好的學習環境與課程,當時的校長許照庸先生決定創立基金會並向外募款。只是永平中學是教育單位,對於籌組基金會雖有熱情但缺乏實務經驗。有鑑於林董事長贊助教育活動不遺餘力,在許校長的指示下,施麗娟與慈暉有了第一次的接觸。施老師說,當時董事長不僅分享籌組經驗,更給予該校基金會諸多指導及經費挹注,是永平教育發展基金會的推手之一。

一路看著慈暉成長茁壯,施麗娟退休之後,在林董事長的邀請下加入慈暉,她以多年的教育行政經驗,參與基金會前教務長─陳朝南校長規劃及推動各項基金會的課程與活動。長年在教育現場,她對臺灣的教育始終走不出升學至上的桎梏而感到憂心;施麗娟分享,當她還在學校任教時,面對成績不盡理想的孩子,她建議校長開設多元課程、因才施教,將每位學生帶上來。

例如,開放校園裡的閒置土地,聘請業師教導孩子農作知識,除了讓學生能及早進行職業試探,也從興趣中找回學習的自信。身為老師,她認為學校該給的不只是課本知識,應該鼓勵學生大量「閱讀」,從閱讀中學習各行各業的典範人物,從而建立正確的價值觀,培養感恩的心 。

延續這份教育理念,施麗娟在參與慈暉的課程及講座規劃時,十分重視多元,也考慮需適合各年齡層參加。從靜態的語言學習到動態的國標舞、甚至時下流行的數位3C都是基金會長年開辦的熱門課程。至於講座則像是引領民眾進行一場「動態閱讀」,經由講師的分享,民眾在短短的兩小時內就能吸收到講師畢生的智慧與知識結晶,在繁忙的現代社會中堪稱是最有效率的一種閱讀形式。

加入基金會轉眼已逾十年,施麗娟對慈暉從認同到支持,即使已卸下教務長一職,她對慈暉仍有一份特別的情感。「在慈暉報名上課的民眾是學員,同時也是志工」。施麗娟精準地指出「慈暉人」的特質;在基金會經常可以看見學員們自發性地整理教室、維護環境整潔,在這裡彷彿就是一個家。施麗娟觀察,基金會裡成員因為彼此理念相同、價值觀相近,彼此交心,相處的十分融洽,形同家人,在各項活動及演出更能看出這份難得的凝聚力。

「有使命感及熱情,做一件事情才能持久」,施麗娟說。 從就學、就業一路到退休後的人生,施麗娟和「教育」已結下不解之緣,對於能在退休後延續過去的經歷,她覺得自己正在做一件很有意義的事情,內心的踏實與喜悅則是她來到慈暉最大的收穫。她想借用前環保署長、東海大學生物系林俊義教授在他的回憶錄《活出淋漓盡致的生命》書中,再三分享的觀念:「To have or To Be」與大家共勉;人生的真義不在於「擁有」需求,而是「珍惜生命」的當下,懂得活出生命的價值與意義,這才是最棒的人生!