福壽實業慶百年 賴清德副總統出席致賀

老牌福壽實業(1219)慶祝創立百年，昨天（8日）在台中市臻愛花園飯店舉辦感恩餐會，副總統賴清德、國民黨主席江啟臣、台中市副市長令狐榮、經濟部工業局長呂正華、中華民國全國商業總會理事長賴正鎰、工商建言會郭國聖、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、金門縣議會議長洪允典都到場祝賀。

福壽實業成立於1920年，以一部木製榨油機開啟台灣油脂製造先河，歷經一世紀的淬煉，目前集團事業橫跨6大事業群，在食糧、流通、寵物、飼糧、水產、農業資材等領域皆占有一席之地。

福壽慶祝百年感恩餐會，董事長洪堯昆(圖右)、總經理洪碩嬪（圖左）高舉鳳梨，代表公司「旺來」，為餐會拉開序幕。圖/林宜蓁

為了經營永續，十餘年前啟動「循環經濟」政策，運用微生物及其代謝物製造有機肥，展開長期糧農循環經濟體系。2013年配合農糧署收購國產玉米用於寵物食品生產，推行友善耕作政策，回收菇類廢棄包、植物渣粕與禽畜糞，成立生技部，研發動物排泄物發酵的菌種，製成有機肥提供給農民種植，回歸生態系統，延長資材使用壽命。

2016年投資12億從荷蘭引進氣冷式設備，台灣第一家以先進的全球品牌電宰設備與製程升級技術「氣冷式屠宰」雞隻。為因應瞬息萬變的經濟情勢，2018年與資策會、工研院簽訂人工智慧轉型條約，成立成立AI辦公室，運用科技輔助，提升生產效能。

福壽董事長致詞。圖/林宜蓁

福壽第三代董事長洪堯昆致詞感謝消費者長年的愛護支持，讓他們順利走過一次次的金融風暴及國內的食用油食安危機。儘管目前遭逢新冠肺炎的疫情衝擊，但他始終堅信，以「誠信」、「實在」的經營理念調整步伐，必能因應市場變化，迎擊各項挑戰，讓公司持續穩健發展，再造下一個百年風華。

副總統賴清德蒞臨祝賀。圖/林宜蓁

副總統賴清德祝賀中，則提及幼年在新北市萬里，幫忙母親養豬，母親不惜重本購買福壽肥料飼養，當時高中、大學部分學費來自養豬收入，感謝福壽對台灣經濟的貢獻。

國民黨主席江啟臣則以百年老店，表示福壽經營者要帶領一家百年企業是一件相當不易的事，他能體會。當中有許多過去的包袱，要面臨許多考驗，經營者需要很大的智慧，敬佩之餘，他祝福福壽蒸蒸日上。

面對美豬即將進口，本身也飼養豬隻的福壽也將面臨衝擊，洪堯昆有信心自家產品可以通過市場淬煉。他說，「以人為本、誠信經營」為福壽實業深耕台灣的核心價值，百年至今始終重視消費者需求。「積極創新研發、友善環境、力行公益，投入食安管理、滿足消費者需求」，是福壽永續經營價值與不變的企業精神。