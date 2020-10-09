大葉大學攜手芳苑國小二林高中 推動美學教育向下扎根

大葉大學「彰南農村再生－文化扎根成就永續(優質)教育。食農教育拓展慢食觀光」計畫獲教育部大學社會責任實踐計畫獎助，大葉大學產學顧問陳煥明帶領設藝學院學生到芳苑國小，與芳苑鄉仁愛社區發展協會合辦「家鄉文化彩繪風箏DIY」活動，工業設計學系副教授吳婉宜與二林高中合作「雷射切割的3D化世界」活動，推動美學教育向下扎根。

大葉大學設藝學院到芳苑國小舉辦「家鄉文化彩繪風箏DIY」活動。圖／大葉大學提供

大葉大學產學顧問、芳苑鄉仁愛社區發展協會理事長陳煥明指出，芳苑鄉地處風頭水尾，秋冬季節有很強的海風，因此秋季期間十分適合放風箏。「家鄉文化彩繪風箏DIY」活動邀請小學生、家長、社區居民一起參加，感謝大葉大學設計暨藝術學院的支持與協助，設藝學院碩士生劉建佑、造形藝術學系碩士生王瀞平、李守慈、陳佳筠，以及大學部的馬來西亞籍學生李彤、黄嘉寧、胡敏嫻指導芳苑國小學童和社區居民彩繪風箏，把家鄉的文化意象描繪到風箏上，親子再放風箏同樂。

學員在大葉大學工設系師生帶領下，體驗雷雕設計。圖／大葉大學提供

造藝系四年級的馬來西亞籍學生胡敏嫻說，教小朋友在風箏上繪畫的過程，看到小朋友們的創造能力，很有成就感。她在自己的風箏上，運用馬來西亞的峇迪(Batik)傳統工藝元素創作，把她的家鄉文化介紹給大家，活動看見五顏六色的風箏在天空中飄，也讓她回憶起小時候和家人一起放風箏的快樂。

大葉大學工業設計學系副教授吳婉宜指出，「雷射切割的3D化世界」從構想開始，一步步引導學員完成雷雕作品，不只是讓高中生體驗3D技術，也開放國小老師參加，培育設計教學種子。活動透過幾何形狀的發想思考以及立體架構轉換等概念，讓學員學習如何運用3D技術設備，將設計概念與設計圖實作切割出來。活動從德國師徒制母雞帶小雞的精神出發，她先在大學課程培訓大學生當種子師資，接著帶領蘇雅筠、賴里任、石景騰、凌琨維、姚承邑五位同學到彰化縣二林高中的自造教育及科技中心，協助學員分組創作。此次參加活動的學員除了二林高中學生，還有芳苑國小、二林國小、興華國小、王功國小、田頭國小的老師，研習後可以把設計觀念與技術帶回學校，分享給更多人，目前也在規劃下一波培訓課程，為高中端注入更多設計資源。

大葉大學造藝系馬來西亞籍學生胡敏嫻(右)在風箏畫了馬來西亞傳統工藝元素。圖／大葉大學提供

計畫主持人、設計暨藝術學院院長黃俊熹表示，大葉大學秉持「師徒傳承、產學攜手、國際接軌、成就好業」四大治學方向，一方面以德國師徒制培育學生成為產業所需人才，另一方面，有感於大學的社會責任，學校也積極協助產業及地方發展，獲教育部大學社會責任實踐計畫獎助的「彰南農村再生－文化扎根成就永續(優質)教育。食農教育拓展慢食觀光」計畫，選擇芳苑鄉、二林鎮為場域，由設藝學院不同學系的師生移地教學，走入地方，透過大、中、小學生與社區共學，提供文化體驗及美學活動，讓偏鄉先改善人文與環境，再發展經濟。