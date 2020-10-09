觀看「音樂、乞丐和信仰」 走進畫家陳景容的藝術世界

藝術家陳景容於「『音樂、乞丐和信仰的世界』86回顧展」展場。圖／許俊揚攝

藝術家陳景容自10月10日起，將於臺中市大墩文化中心舉辦「『音樂、乞丐和信仰的世界』86回顧展」，共計展出素描、油畫、馬賽克嵌畫等作品60餘件。陳景容於今（9）日開展前，特地前往展場與佈展人員進行燈光、參觀動線、畫作掛放等細微調整，顯見其對於該展的重視及一絲不苟，就猶如他藝術創作上的精神與態度。該展展至10月28日止，並將於10月11日下午3點舉行開幕儀式。

藝術家陳景容與其馬賽克嵌畫作品。圖／許俊揚攝

藝術家陳景容馬賽克嵌畫作品局部。圖／許俊揚攝

以靜寂與哀愁的創作風格獨樹一幟的陳景容，畫面多呈現低彩度的濃郁色調，細膩、寧靜，又能展現超現實的意境，可說是位多才藝術家。其創作媒材觸及素描、油畫、馬賽克嵌畫、版畫、濕壁畫等，在藝術創作領域中，如此「多才」也「多材」的畫家，實屬罕見。且小至3、5號的油畫小品，大至4,000號的經典巨作「十年樹木、百年樹人」等作品，都能帶給觀者一股「安安靜靜的震撼」。觀其畫如閱文學、如讀一首詩，其藝術的古典精神，被譽為「臺灣當代藝術史中的古典詩人」當之無愧。

藝術家陳景容「『音樂、乞丐和信仰的世界』86回顧展」展場一隅。圖／許俊揚攝

此次的「音樂、乞丐和信仰的世界」回顧展，展出畫作輻射環繞於該主題。陳景容喜愛文學、戲劇、音樂、建築，因此，在本展中，除了眼睛所看到的實體作品之外，彷彿，畫作以眼睛為導體，將戲劇音樂緩緩流入觀者的內心，而有了畫作之外的、另一種靜寂的音樂響起在心靈，這是一種極為特殊的觀畫經驗，前往參觀者，於賞畫時，可靜心仔細去感受，這股安靜卻震撼的藝術的力量。

藝術家陳景容「『音樂、乞丐和信仰的世界』86回顧展」展場一隅。圖／許俊揚攝

以「乞丐」為主題的畫作，不論素描或油畫，陳景容也創作了極多的作品。為什麼要畫乞丐？陳景容說，在他的作品中，他畫了很多以音樂、音樂家為主題，如「低音大提琴」、「威尼斯運河的黃昏」、「湖邊樂章」、「女高音」等創作，在人們的認知中，這樣的主題或主角，都是屬於「比較高貴」的，然而，那只是人生的一個切面，另一個切面他就以「乞丐」這樣的主題來呈現。陳景容說，不論高貴或低下，都有各自的幸福與缺陷，縱使低下如乞丐，也有他們的生活哲學及內心世界，或許，那才是他們真正的自己，並不一定就只是如眼所見。

藝術家陳景容「『音樂、乞丐和信仰的世界』86回顧展」展場一隅。圖／許俊揚攝

看來，從陳景容的畫作中，我們除了可以窺見文學、聽見音樂、甚至還可以參透一些人生哲學。或許，如展覽主題所示，最終，「信仰」才是不圓滿的人生，最圓滿的依歸。