歡慶雙十搶會員經濟 萊爾富推出獨家限量模型車、助六療癒小物、聯名冷藏肉包

歡慶雙十國慶，首家國人自營的便利商店連鎖系統萊爾富搶「會員經濟」商機，攜手臺灣微影共同推出「我們一直都載ㄗㄞˋ」全球獨家限量300台的「30週年紀念模型車－玩具貨車」，已於國慶日前夕10月7日0時起於Hi-Life VIP 會員APP啓動開賣。

萊爾富表示，會員APP專屬直購價只須680元或使用30 Hi點加650元，即能進行換購；11月17日前，亦同步於Hi-Life VIP 會員APP推出萌氣且貼近人類日常的療癒插畫－倉鼠「助六的日常」共計6款周邊商品，以可愛討喜又兼具療癒時尚的人氣肖像，融化會員的心。另外，更重磅推出「肉包新革命」，並再度聯手「松包子」主打2款聯名冷藏肉包「松包子炭火燒肉包」和「松包子三星蔥肉包」，即日起至10月20日前，任選一款指定肉包加Hi Café 中冰拿鐵咖啡或大冰美式咖啡享合購價59元。

今年因受到新冠肺炎(COVID-19)疫情翻轉民眾經濟與生活習慣，促使消費管道轉移，不僅商業模式悄悄在改變，就連顧客的價值也有些變化。根據萊爾富內部資料顯示，疫情前，會員占整體營收可達約2成5，每個月會員平均消費筆數，是非會員的2至3倍。因應後疫情時代來臨，各家業者無不卯足心力，從航空哩程點數到便利商店的點數，期望藉由會員經濟，推出會員專屬優惠，提升整體營收的占比。

萊爾富推出6款獨家日本人氣插畫家萌寵倉鼠「助六」商品

喜愛療癒系的會員，萊爾富今年引進日本插畫家 Gotte筆下的萌寵倉鼠「助六」，即日起至11月17日前，於「Hi-Life VIP」會員APP推出萌氣十足，又貼近人類日常的療癒插畫－倉鼠「助六的日常」共計6款周邊商品，包含背心帆布包、隨身小提袋、小物收納包、摺疊票卡夾、助六懂吃版與萌萌去郊遊版的L夾。會員可憑最低200 Hi點加價54元起，就能兌換乙款指定「助六的日常」周邊商品，數量有限，售完為止。

萊爾富引進日本插畫家 Gotte筆下的萌寵倉鼠「助六」，推出「助六的日常」共計6款周邊商品。圖／萊爾富提供

萊爾富再度攜手「松包子」 推出獨家聯名冷藏肉包

繼去年10月萊爾富率先各大超商，推出「蒸包機首度跨界」人氣美食「松包子」，推出3款獨家聯名新品－上品鮮肉包、懷舊香芋包、極品奶黃包，掀起市場話題，造成一波熱烈搶購後；今年2月再度引進兩款聯名新品「絕品起司包」和「椒香鮮肉包」，以多層次、飽滿起司和濃郁黑胡椒香的口感打造極品雙包饗宴。

為滿足民眾的新體驗，10月萊爾富再度攜手「松包子」，主打「肉包新革命」，共同推出2款獨家聯名冷藏肉包「松包子炭火燒肉包」和「松包子三星蔥肉包」，將以往透過冷凍方式存放保鮮的肉包，改用冷藏形式保鮮，無須解凍，透過簡易微波，即可迅速食用，並為了讓包子在微波受熱後，能保持原有麵皮的蓬鬆與Q度，特別調整包子麵皮的配方比例，相較於一般市售包子更大顆達125g，以大份量、不同保鮮方式，讓顧客吃到的包子，內餡紮實又大碗滿意。

萊爾富推出獨家聯名冷藏肉包－松包子炭火燒肉包、松包子三星蔥肉包，任選一款肉包加中冰拿鐵咖啡或大冰美式咖啡，享合購價59元。圖／萊爾富提供

炭火燒肉包以皮薄紮實的瘦肉餡吸引饕客的目光，配合淡淡的炭味香，是瘦肉控和燒肉控必嘗的聯名新品最佳首選。另一款售價35元的三星蔥肉包，選用宜蘭三星蔥，是蔥迷老饕們喜好的在地經典肉包好味道。

萊爾富指出，即日起至10月20日前，只要選擇任一款指定肉包加Hi Café 中冰拿鐵咖啡或大冰美式咖啡享合購價59元；對於不愛喝咖啡的顧客，也可將咖啡換成任一指定飲品，包含Hi Café中熱黃金柚茶、福樂一番鮮鮮乳、小牧好好紅蘋果調味乳或小牧好好紅鮮奶茶、光泉富維他牛乳、光泉優質蛋白牛乳、午后時光鮮奶茶。