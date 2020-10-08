執著開啟一片天！大葉大學傳藝學程邀請孫翠鳳暢談藝術人生

大葉大學傳播藝術學士學位學程7日下午邀請明華園傳統戲劇無敵小生孫翠鳳，以「執著開啟一片天──孫翠鳳的藝術人生」為題，與學生分享她的表演藝術經驗，以及光環背後不為人知的辛苦。

大葉大學副校長施英隆(左二)、主秘侯雪娟(右一)、公關處長黃娟娟(左一)歡迎孫翠鳳(右二)蒞校。圖／大葉大學提供

大葉大學副校長施英隆指出，明華園推廣台灣傳統藝術不遺餘力，更立志要巡演世界百大名校，民國102年曾到大葉大學演出《蓬萊大仙》，帶給大家精彩的藝文饗宴。歌仔戲結合了戲劇表演、民間文學、音樂、舞蹈、美術工藝，明華園一直致力於創新，不只是結合中外元素，在曲調與取材內容上不斷創新，更讓台灣傳統戲曲站上世界舞台，明華園也將於10月31日下午，在員林演藝廳演出《大河彈劍》。值得一提的是，孫翠鳳原本不會唱歌仔戲，婚後才開始練身段，她一步一腳印奠定基本功，蛻變為允文允武、亦生亦旦的當家小生，相信經過孫翠鳳老師的分享，不只是豐厚學生們的文化素養，她不斷克服困難、突破自我的逐夢歷程，一定也能帶給學生許多啟發。

大葉大學傳藝學程邀請孫翠鳳演講。圖／大葉大學提供

孫翠鳳表示，嫁進明華園這個大家族時，她完全不會唱歌仔戲，也不太會說台語，當時各項娛樂興起，歌仔戲是不被看好的黃昏產業，但她看到家族可以為歌仔戲放下一切，演戲就是他們的生命力，深受感動，她從跑龍套開始，只要戲團有需要，她就上台，跑了三年的龍套後，她發現自己對歌仔戲的興趣，雖然當時已快三十歲，但她還是決定要開始拉筋練功，雖然培訓時間很長很辛苦，但咬牙撐過苦痛就能贏來掌聲，經過七年磨練終於成為小生。

孫翠鳳演講後與大葉大學師生合影。圖／大葉大學提供

孫翠鳳鼓勵有志投身藝術表演的年輕學子，一要有興趣，不論各行各業，沒有興趣都無法走下去，二要堅持，遇到難關不要輕易放棄，三要多方面吸收，不要把自己侷限在某個範圍內，四要把握機會，平時充實自我，當機會來了，就要努力揮出好球。她以自身經驗為例，不管她拿到什麼角色，她都可以去完成，讓大家看到不一樣的孫翠鳳，也因此獲得「無敵小生」的美譽，關鍵就在於平常的準備和扎實的基本功，雖然她主要演小生，但她會去觀察其他角色怎麼演出，揣摩練習不同的角色。