台灣茶協會2020首屆佳葉龍茶(GABA茶)評比 正式啟動

台灣茶協會今年特別舉辦2020『首屆佳葉龍茶(GABA茶)評比』，並於10月5日於國立中興大學舉行記者說明會，介紹經由茶業改良場與茶農們辛苦努力了20多年已在台灣生根的台灣佳葉龍茶。

台灣茶協會創會理事長區少梅教授與GABA茶評比QDA專業品評團合照。

「茶」是最好的天然保健飲料，古今中外早己經許多科學研究報告證實。美國「時代雜誌」更特選「茶」為自然界十大健康食品之一，聯合國農糧組織與世界衛生組織和美國腫瘤學會(ACC)也多次在大型國際會議中讚揚並宣導喝茶對健康有益。茶具有的良好保健功效包括從抗氧化、防衰老、降血脂、抗菌到防癌、抑制細胞突變、抗癌的研究， 至今都已獲得許多科學研究之支持與肯定。「茶」除了是一良好的天然保健飲料外，我國傳統「奉茶」的精神，更是淨化人心，善化社會，促進人際安祥和睦的和平飲料。

台灣茶協會幹部與GABA茶評比QDA專業品評團合照。

台灣茶協會表示，佳葉龍茶的定義是每100克的乾茶必須要有 150 mg 以上的 GABA (γ-胺基丁酸；γ-Aminobutyric acid)，其在保存期內也一樣要確實每百克含有 150mg GABA 才能稱之為佳葉龍茶。早在 1950 年代時醫學界就已確認GABA是個重要的抑制性神經傳遞物質，由日本茶試所津志田博士無意中發現茶菁在厭氧環境下會產生高量GABA，大森正司博士動物試驗結果也證明喝GABA 茶可有降血壓的效果。在台灣，興大區少梅教授的研究室也 由其博士生王雪芳(現任教於弘光科大營養系)以台灣生產的GABA茶進行多項研究試驗也得到了同樣結果。自然界中 GABA 含量最高最高的食品就是GABA茶，其含量是其 他含 GABA 成分之食物如發芽糙米、泡菜的 5-10 倍。

由於茶菁經厭氧處理之後產生的悶酸臭味讓平常喝慣香氣滋味各具特色的各種台 灣茶類的消費者當然無法接受，終於經多年試驗研究結果，以厭氧處理配合烏龍茶的製 法得到二次好氣攪拌和三次厭氧處理的方法成為目前最合適的 GABA 茶製法。 因為佳葉龍茶製法可以製成GABA綠茶、GABA烏龍茶及GABA紅茶等，只要每百克乾茶之GABA含量可以達到150mg以上的檢測量就可以稱之為GABA茶。所以，只要是送件評比的茶葉(以30 斤為一點計件)，經檢測無農殘以及每百克乾茶確有GABA含量150mg以上就可以具有參加評比的資格。

本次GABA茶評比方式，更特別的是採取之評分方式與一般優良茶比賽不同，首次採取在全世界都被廣泛認可的定量描述分析 (Quantitative Descriptive Analysis, QDA)與消費者試驗 (consumer testing)等兩種專業的感官品評方法。參與QDA 品評團的試驗分析型品評員，是先由37名品評員中以味、嗅覺正常與否之測試篩選出20位感官靈敏 的品評員，經二個月之嚴格訓練後，挑選對 GABA 茶各項感官特性看法與打分數標準 均一致的12位品評員進行正式評比工作。消費者試驗部分將於大葉大學、中山醫學大 學、中台科技大學與中興大學等四所學校進行，每個茶樣均有100位以上消費者參與並 進行品評之測試。QDA與消費者試驗兩者分數將以60:40比例計分之方式，計算評比送 件之茶葉之總分，分數達標者可分獲得五、四、三星獎。此種台灣首創之評比方式，期望可客觀的挑選出具有良好感官特性及受消費者喜愛的佳葉龍茶，也表示能在評比中獲獎的佳葉龍茶，就是真正能被消費者喜歡的佳葉龍茶。