凜冬將至，為學童添新衣!

圓夢愛心關懷協會攜手慶財直播圓夢弱勢兒

桃園市圓夢愛心關懷協會再度為弱勢學子圓夢，幫弱勢學童增添一套冬、夏新的運動服(冬夏各一套共5件式)，除了能讓孩子保暖外，更希望孩子能穿上新衣服快樂上學去。這次是協會第八十一場「每月一愛」的愛心活動，由圓夢愛心關懷協會與慶財直播聯合主辦，以「愛的鼓勵 開學禮物」為主題，於10月8日早上10時假龍安國小晴空教室(3樓)辦理捐贈活動，本次捐贈運動服總價約50萬，共購買1000套運動服，幫助10所國小500位弱勢的小朋友們圓夢。今日出席貴賓包括：教育局主秘賴銀奎、圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹及協會會員、慶財直播董事長陳柏慶、龍安國小家長會長蔡進福、國小教育科股長陳麗如、商借教師謝承祐及陳欣慧等皆參與捐贈活動。

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圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹(左)送冬衣。 慶財直播董事長陳柏慶(中)接受感謝狀。

圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹表示，感謝慶財直播董事長陳柏慶關懷弱勢族群，舉辦「第三屆愛心義賣直播同盟」，招集了數十位知名的直播主、共同直播義賣，並將當天義賣所得扣除開銷後，捐贈給桃園市圓夢愛心關懷協會作為「每月一愛」專案活動，幫助弱勢學子圓夢。這次與圓夢愛心協會共同購買1000套運動服，贈送給予10所國小500位小朋友。

謝慧謹說，開學時當你為家中寶貝添購制服或運動服時，有想過對弱勢孩子來說，是一件很困難的事嗎？弱勢孩子們總是撿哥哥姐姐或鄰居的衣服來穿，或者總是購買大上好幾號的衣服給孩子，當孩子長大了，褲管合身了，但衣服薄了，袖口也磨破了…。孩子們夢想著能和其他同學一樣，穿著新衣服上學去，因此我很努力為弱勢族群圓夢，也感謝大家的支持，讓每月一場的愛心活動，不會因為任何事情而中斷。

慶財直播董事長陳柏慶說，公司成立5年，是一個特殊的機緣，開始慈善義賣活動，幫助慈善團體去做公益，希望能拋磚引玉，喚起善心人士及企業團體一起加入慈善活動，一起做公益。