幼兒超級偶像FOOD超人 霸氣敲金鐘人氣橫掃亞洲

《FOOD超人》寓教於樂 勇奪金鐘及國際獎項

提到動畫，大家往往經常聯想到日本卡通或美國迪士尼的作品，不過臺灣其實也有製作優質動畫的團隊。今年一舉奪下「第55屆金鐘獎動畫節目獎」的兒童動畫《FOOD超人》，就是由臺灣風車出版集團延攬各方專家和人才組成的動畫團隊，用心打造出來的優質動畫，在臺灣廣受孩童們的喜愛，故事主角FOOD超人也成為兒童圈新一代的超人氣偶像。

風車圖書以華人傳統食物創造出《FOOD超人》系列角色，人物生動立體，主角群勇敢又正義，角色們的正面形象走進各親子家庭的心中。可愛、幽默、勵志、寓教於樂的劇情，深受小朋友喜愛，不只在國際書展、百貨商演中引爆幼兒騷動，更曾經在義大利奧尼羅斯榮獲最佳動畫獎，在美國南方電影節獲選為最佳動畫，也入圍最佳編劇、拍攝、後製、剪輯、音樂、導演、音效設計等七大重要獎項，最近更是敲響金鐘，擊敗眾多優秀動畫作品，抱回今年度的金鐘獎動畫節目獎。

FOOD超人奪下「第55屆金鐘獎動畫節目獎」。圖／業者提供

《FOOD超人》的高人氣，可以從周邊商品的開發和銷售狀況進而窺見，這系列作品每年都新增近50種周邊產品，銷售通路多達2000多個。《FOOD超人》系列動畫進入第二季，在公視、東森幼幼台、愛奇藝、騰訊……等頻道熱播，不但廣受亞洲地區觀眾歡迎，也在長榮、卡達航空陪伴小朋友度過漫長的飛行時光。

《FOOD超人》以 FOOD島為故事背景，主角的夥伴們包含活潑重效率的閃電油條、熱愛研究的粽博士、力大無窮的大力燒餅、善良卻內心柔軟的百變蛋餅、開朗熱情的心心水餃，都是深具傳統特色的食物，每個人都有不同的專長與特質，而反派角色刻畫鮮明且逗趣俏皮，像是以破壞環境愛搗亂的蒼蠅王，帶著他的拍檔蚊仔、小強與FOOD超人作對，但每次都被破解，使的劇情增加豐富性，成功的逗樂小朋友們。第二季中新增海洋、太空、恐龍、宇宙等主題後，多元豐富的題材也帶來新收視高鋒。

透過優質內容學知識養品格孩童潛移默化學習家長也安心

風車圖書創意總監許文勝表示：「風車長期耕耘於兒童文化產業，從圖書經銷、編輯出版跨入影視動畫，是一條非常艱辛的路程。當我們從原先出版兒童書籍擴展至動畫製作時，經常思考著如何從孩童的角度，來開發出一部活潑有趣且具有教育意義的動畫片。我們藉由廣泛深入到幼稚園試映的機會，透過小朋友的收視反應進行修改，不僅調整出貼近市場脈絡的作品，同時也打造出自己的獨特風格。」

製作團隊期許《FOOD超人》動畫是一部能讓小孩看完便能愛上這些角色的動畫，不僅透過作品認識各種小知識，並且可以透過劇情學習為人處事方式。比如，藉由主角與其夥伴的互動來認識食安、環保、食物衛生、生活常識、科學知識，一連串的趣味奇幻冒險中，進一步對環境保護、小動物有進一步的認知，也藉由角色經歷學習解決問題的能力、做人做事的道理，潛移默化養成良好的品格。