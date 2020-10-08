銅鑼科學園區積極招商；竹科管理局昨(7)日攜手苗栗縣政府，於「2020台灣全球招商論壇」中設置銅鑼科學園區（簡稱銅科）招商宣傳攤位，期藉由國內重量級的年度招商活動，呈現銅科具備研發能量、產業聚落與優質投資環境等亮點，以吸引跨國企業的目光。

竹科管理局表示，銅科具備各項優勢，為投資建廠的理想選擇，是目前北臺灣可供建廠產業用地最大、最完整，不僅基礎設施均已完備，水電供應穩定，且租金實惠，園區位置優越、交通便捷。

因此在竹科管理局規劃下，銅科將建構為支援半導體、智慧機械與車用電子等產業發展的關鍵園區，歡迎全球高科技產業及跨國企業進駐。

協助招商的金屬中心表示，該中心長期投入智慧機械領域，協助國內金屬產業轉型升級朝向產品高值化及製造智慧化發展，現已建置「扣件產業智慧製造示範產線」、「沖壓智慧製造示範場域」，累積不少智慧機械相關經驗及技術量能，輔導產業突破技術瓶頸，未來持續協助銅科在智慧機械領域的招商，為產業服務。另外，10月15日也將於苗栗銅鑼客家文化館將舉辦一場招商說明會，將邀請進駐廠商-京元電子、富田電機進行投資經驗分享，有意投資的廠商可踴躍參與

相關活動訊息可洽：https://forms.gle/AqAKHaUToEstYGvTA，或電金屬中心黃小姐，( 07)6955298#267。