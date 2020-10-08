晶璽健康事業關懷偏鄉學童 用愛投身公益

【台中訊】「晶璽健康事業」成立多年，在執行長何修榕帶領下，長期以來積極參與公益活動並以推廣健康概念為志業。這回攜手扶輪社三分天下隊投身公益，為宜蘭偏鄉孩童出一分心力，共同捐贈五張『晶璽Jump Sport健身彈跳床』給宜蘭三星少棒隊，為他們的生活與訓練跳出不一樣的體驗。

宜蘭三星少棒隊成立於民國77年，組隊至今已30餘年，是由宜蘭偏鄉與99%泰雅族的原住民孩童所組成，而學校也採取了集中住宿與管理的模式，大幅提高這些球員在生活紀律，受教內容及棒球技能上的水準，而最佳的戰績是在2015年WBSC的世界棒球隊中勇奪亞軍的殊榮。

由於宜蘭多雨、天氣變化大，在戶外訓練有諸多不便的情況下，為少棒球員們進行訓練便成為一項課題，如何兼顧體能與技能的雙重要求下，「晶璽健康事業」的JumpSport彈跳床便成了「國際扶輪3481地區－三分天下隊」成員幫助少棒隊的最佳考量。藉由彈跳過程，球員不僅能夠滿足日常訓練，也從中挖掘出成長時期的每個人都喜愛「彈跳」所帶來的愉悅感，更能自發性的增加運動強度與練習量。

JumpSport彈跳床不傾倒的專利弓形腳架設計，不僅可為小球員們透過彈跳訓練促進身心發育，並在賽事中爭取更好的成績外，對於成年男女更有著燃燒體脂，塑身等功能，輕鬆達到健康，健美的漂亮身型。（吳漾／台中報導）