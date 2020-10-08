不給糖就搗蛋！麗寶樂園推出小小萌鬼遊行

迎接雙十國慶連假，麗寶樂園推出水陸樂園、摩天輪、密室逃脫，全票第二人20元的超殺優惠，全台最大摩天輪換上國旗燈光秀，一同響應國慶盛事，十月還有萬聖節活動開跑，不但有全新萌鬼花車遊行，小朋友只要有萬聖裝扮還可以報名加入遊行隊伍，今年還首度推出trick-or-treat親子套票，兒童只要憑套票搭配的南瓜桶，即可到商店、設施討萬聖糖果。

即日起到10月10日，天空之夢摩天輪每晚七點起播放國慶燈光秀。圖／麗寶樂園渡假區提供

即日起到10月10日，天空之夢摩天輪每晚7點到隔天凌晨5點播放國慶燈光秀，每10秒為一次循環，紅色的摩天輪漸漸出現藍色圓圈，包含著中間的12到光芒旋轉放映，輪輻直徑120公尺的巨大燈光秀，讓國旗圖騰高掛於台中夜空。

為歡慶小朋友最喜歡的萬聖節，麗寶樂園渡假區即日起至10月31日推出一系列活動，包含萬聖花車遊行、trick-or-treat親子套票、人體大餐套票、萬聖摩天輪車廂等，其中最特別的莫過於花車遊行，有亡靈新娘、骷髏舞者、黑魔女一起舞動全場，伴隨著巨蛇與鬼魂的花車，帶來可愛又動感的萬聖嘉年華，今年更邀請5－12歲兒童，換上最酷、最好玩的萬聖裝扮，即可免費報名花車遊行隊伍，每日限15位小朋友參加，爸爸媽媽快帶著小寶貝搞鬼玩創意。

麗寶樂園推trick-or-treat親子套票，憑南瓜桶可討糖果。 圖／麗寶樂園渡假區提供

萬聖節不能錯過的當然還有不給糖就搗蛋的經典活動，探索世界今年首度推出「trick-or-treat親子套票」，包含一名全票、一名12歲以下兒童，還搭配一個南瓜桶，全套只要1,099元，小朋友可以憑此限量南瓜桶，至商店與遊樂設施向現場人員討糖果；還有雙人饗宴套票，包含雙園擇一雙人門票1張+雙人饗宴套餐1份，每套只要1,599元，如果選擇於探索世界使用此套票，即可品嘗到萬聖人體大餐，以美味雞翅與煙燻香腸還有骷顱頭模擬人體，搭配店內濃濃萬聖氛圍，好吃好玩又好拍；更多活動資訊請至麗寶樂園渡假區官網http://www.lihpaoresort.com查詢，或撥聯絡電話(04)2558-2459。