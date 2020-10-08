網美新景點「Chill Play」去憂不累進駐台中七期 打造品味獨特餐酒空間

台中又有網美餐廳登場，台北知名美式連鎖餐廳Hooters在台中插旗，推出新品牌「Chill Play去憂不累」，挖來前星級飯店吧台團隊和主廚，打造10款特色調酒，還有創新炸物和排餐，呼特斯餐飲集團董事長特助劉昶志透露，過去Hooters主攻白領男性客群，這次新品牌要創造都會女孩們的最愛。

而台中七期為目前台灣中部的指標都會區，消費力極強，周遭豪宅林立，鄰近新光三越是百貨店王，更是全台精品消費的第一名。其二，七期社區規劃質感佳，綠地與大樓比例寬敞舒適，鄰近還有國家歌劇院，居民品味素質高，這樣的高品質吸引著我們想在這邊打造品味獨特的餐酒空間。

「Chill Play去憂不累」創造獨具風格的輕鬆飲酒用餐環境，分為兩個不同的主題區。一區為繽紛少女網美風：以獨特繽紛帳篷為主視覺，搭配各式花草植栽與人工草皮，打造舒適又愜意的度假下午茶環境，絕對是時下女孩們的最愛。

每張桌子各有不同的個性，一進帳篷即印入眼簾的色彩鮮豔手繪壁畫、頭頂佈滿玫瑰與交錯其中水晶燈下的優雅長桌、充滿童趣的野餐小桌椅，與滿滿抱枕的女孩專屬的草地上小床墊，都是讓你手機拍到沒電的超chill熱門座位。

另一區為都市叢林lounge，結合風格橫跨東南亞至北歐的混搭沙發，與各式常綠植株，再搭配舞台暈染的氣氛燈光，讓都會男女徜徉於燈紅酒綠的時尚舒適質感中，與三五好友抽口水煙、啜飲小酒。

繽紛的美食饗宴有正統拿坡里南義式pizza，400度高溫快速加熱90秒，讓獨到發酵麵皮烤到表面微焦酥香，另外還有披薩球搭配奶油白醬炒菇，將披薩麵團發酵烤至球狀，外酥內鬆軟的餅皮搭配奶香濃郁的各式菇類，滋味層次豐富、口感絕讚深受女性客人喜愛。經典排餐也毫不遜色，在經典之上又融入些創意。

單人份整顆的威靈頓牛排，在酥皮與頂級菲力牛排間加入獨創焦糖洋蔥，讓威靈頓牛排保有原本肉質的鮮嫩與酥皮香氣外，多了一份沒有負擔的甜味。爐烤帶骨牛小排，以獨特醬料醃製後，連骨低溫舒肥至5分熟，最後高溫將外皮烤至微焦香，略酥脆的表層搭配軟嫩充滿油脂的內層，讓人忍不住一口接一口。

Chill Play另一區為都市叢林lounge，結合亞洲到歐洲的混搭沙發與常綠植株，在暈染的氣氛燈光下感受不一樣的時尚舒適感。圖／Chill Play去憂不累 提供

此外，飲酒小酌一定需要的炸物也有很多巧思。特選飽滿蘑菇包上起司再下鍋油炸，感受多汁蘑菇伴隨起司在口中爆炸的滿足感。招牌金沙雞翅更是一絕，醃製入味的雞翅下油鍋炸至酥脆，在入炒鍋拌炒上鹹蛋黃，鹹香口味搭配酒最是剛好。

飲酒小酌的同時更不能少了美食，Chill Play除了經典排餐、披薩、沙拉等，還有許多別具巧思的開胃小點供大家選擇。圖／Chill Play去憂不累 提供

在特色調酒方面，以近期深受女性客群喜愛的茶酒為基礎。各式中西式的茶 – 伯爵、菊花烏龍、台灣紅茶等浸泡烈酒製作風味獨特的基酒是最大主軸，調配出如一年四季變化般的多重風味。另外，特別引入獨特手工水煙，純天然花瓣、香草手工醃製，主打滿滿花瓣與莓果香氣，甜香氣息，由於沒有菸草成分完全無尼古丁，讓不抽菸的朋友也可以抽的舒暢沒壓力，每次只要有人點起水煙，就會讓空間充滿迷人的甜香氣息。

呼特斯餐飲集團董事長特助劉昶志表示，現代餐飲不再只是餐點跟飲料酒水，而是一次五感體驗的整體感受，是一段微休閒、輕旅遊。我們想創造獨一無二的餐酒空間，在別出心裁的空間設計下，讓每一位賓客可以帶回難忘的聚餐經驗，歡樂且放鬆的愜意享受。

Chill Play特別以女性客群喜愛的茶酒為基礎，推出各種如四季變化般多重風味的調酒。圖／Chill Play去憂不累 提供

Chill Play去憂不累

地址：台中市西屯區市政北二路18-1號4樓

預約專線：04-2481-1222

營業時間：試營運期間為18：00-02：00；正式營業為11:00-02:00