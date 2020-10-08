2020臺灣器官捐贈移植制度回顧及展望研討會10月17日登場

財團法人器官捐贈移植登錄中心舉辦的「2020臺灣器官捐贈移植制度回顧及展望研討會」，將於10月17日登場。

臺灣推動器官捐贈移植已逾30年，共同見證許多生命奇蹟，近年國人思想開放，簽署器官捐贈同意卡，已經突破45萬人，在2020年8月大愛器官捐贈者單月54人更創下新高，顯我國器官移植術、醫院優質的醫療技術及照顧服務與歐美先進國家相比，毫不遜色。財團法人器官捐贈移植登錄中心將於10月17日舉辦「2020臺灣器官捐贈移植制度回顧及展望研討會」，邀請國人回顧及展望器官捐贈移植制度，並討論近年四大發展重要議題。

我國於民國76年頒布《人體器官移植條例》，成為亞洲第一個有器官移植法律的國家，這30年間，陸續完成各器官移植手術、成立財團法人器官捐贈移植登錄中心、與時俱近修改各器官分配原則、整合全臺灣各勸募移植醫院為4區器官捐贈勸募網絡等等。

為使器官捐贈者與受贈者的器官能有效配對，有效運用每個捐贈器官，以及分享未來的走向，中心將於10月17日(六)上午10點假華南銀行總行大樓國際會議中心，舉辦「2020臺灣器官捐贈移植制度回顧及展望研討會」，會中除回顧這30年來臺灣器官捐贈的發展外，也針對四項目前最重要的器官捐贈議題進行專題討論，包括「心臟停止死亡後器官捐贈現況與未來」、「活體腎臟交換捐贈移植作業現況及困難」、「臺灣開放非親屬間活體器官捐贈之適當性」和「臺灣器官捐贈意願預設默許制度之可行性」。

活動邀集醫療機構、移植、法規及倫理專家學者、病友及相關團體等齊聚一堂，共同就臺灣器官捐贈的現況提出檢討，並建議未來修法可行方向。同時也開放醫事人員、醫學生及一般民眾參加，報名網站（https://travel.1111.com.tw/TORSC-Forum/），參加活動還可獲得精美贈品(名額有限，送完為止)。期待更多國人透過了解器官捐贈的觀念，未來加入支持器官捐贈的行列！

該研討會提供醫事人員教育積分，請上器官捐贈教育訓練網路學習平台報名（https://e-learning.torsc.org.tw/index.jsp）。