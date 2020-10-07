臺海大與冠宇、海捷堡簽屬三方MOU 發展智慧與綠能航運產業

國立臺灣海洋大學為發展智慧與綠能航運產業，加速綠能動力系統設計規劃與建置，10月12日10時於臺海大行政大樓二樓與冠宇國際電訊(股)公司及海捷堡科技股份有限公司，辦理「智慧型航運系統設計開發」三方合作意向書簽署記者會，敬邀媒體先進蒞臨採訪。

智慧與綠能航運研究獲本校許泰文校長多年全力支持， MOU結合三方緊密合作，將啟動發射立方衛星星鏈系統，建立全球船舶航運資料、全球海水文資料等大數據資料庫；另未來將建立『智慧綠色漁港與全球超高頻數據交換系統VDES (VHF Data Exchange System) 』，讓台灣在全球海事衛星舞台上絕不缺席!

臺海大高聖龍副教授研究團隊與冠宇國際電訊(股)公司陳銘宏董事長，投入船舶自動識別系統AIS (Automatic Identification System)各型系統研究及生產多年，後續並完成玉山1.5U立方衛星AIS飛行版之研發至量產各任務，順利通過國家太空中心NSPO(National Space Organization)之飛行體檢測，發射在即。

今年才成立並進駐臺海大產學營運總中心的海捷堡公司是由海捷堡科技(股)公司沈業荃董事長邀請富堡能源(股)公司陳嘉鴻董事長與帝馬動力科技有限公司周政憲董事長合資成立，已投入研究開發經費1500萬元，與本校及冠宇公司啟動「智慧與綠能航運」合作計畫，系統現已設置於海大附中安裝測試。

臺海大之『道路行車溝通方法與其裝置』專利技術於2017年獲得『台北國際發明暨技術交易展』鉑金獎後，即與冠宇國際電訊(股)公司、臺海大三方共同開發完成專利技轉，可協助冠宇公司發展AIS相關海事設備與立方AIS衛星飛行版等之酬載設備量產，進而在未來國際海事衛星-全球超高頻數據交換系統 (VHF Data Exchange System) 』VDES上，取得先機，結合AI人工智慧與5G通訊技術，推動我國智慧航運之國際產業發展，方可在國際海事通訊產業發光發熱。