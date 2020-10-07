體育署夯運動in Taiwan交流分享會百人參加

教育部體育署主辦「2020夯運動in Taiwan交流分享會」，一連兩天在新北市淡水舉行，今（7）日落幕！近百名國內體壇人士、縣市政府與企業界代表共襄盛舉。體育署長張少熙除頒發年度「臺灣國際賽12金選」，也期盼結合各界力量，持續透過國際運動賽事讓世界看見臺灣！

「臺灣國際賽12金選」得獎單位與體育署張少熙署長合影。圖／業者提供

受到國際疫情影響，「夯運動in Taiwan交流分享會」今年改變形式，聚焦臺灣品牌國際運動賽事的行銷力、收視力、參與力和經濟力四原力，蓄積能量，讓臺灣運動賽事成為躍上國際的「臺灣之光」。

兩天的活動以大師講座、品牌對談、個案分享及分組交流的多元形式呈現。與會的重量級講者包括中華奧會主席林鴻道、中小企業總會高級顧問林廷芳，也力邀外貿協會行銷專案處長吳俊澤，分享台灣精品推向國際的成功經驗。另外也邀請包括棒協副理事長趙士強(世界12強棒球錦標賽)、羽協理事長張國祚(臺北羽球公開賽)、自由車協會祕書長李開志(國際自由車環臺賽)，和臺北市體育局與新北市體育處，分別分享臺北馬拉松與萬金石馬拉松成功打造品牌賽事的經驗。

品牌賽事輔導團委員分享國際標竿案例。圖／業者提供

中華奧會主席林鴻道提出「市場」為舉辦賽事的關鍵考量，看好臺灣運動產業是值得開發的寶礦。企總高級顧問林廷芳則表示，將努力激發企業界的力量，支持臺灣運動產業。棒協副理事長趙士強則提出，臺灣的棒球就是品牌，持續推動「棒球一元化」，同時透過國際賽成績，刺激職棒票房與發展。

體育署署長張少熙頒發臺灣國際賽12金選、夯運動大賞網路人氣賽事，及臺灣品牌國際賽事，包括世界12強棒球錦標賽、臺北馬拉松、臺北羽球公開賽、國際自由車環臺公路大賽、新北市萬金石馬拉松等，都是大贏家，並在頒發感謝狀時，感謝各賽事主辦單位與地方政府的努力，藉由運動賽事帶動地方觀光與行銷臺灣。

教育部體育署張少熙署長為「夯運動」in Taiwan交流分享會致詞。圖／業者提供

受限疫情而無法來臺的全球知名HYPE運動創新基金會創辦人拉斐(Amir Raveh)，也透過視訊方式，在以色列與臺灣連線，在與會人士的見證下，與交大產業加速器中心主任黃經堯，續簽MOU。這是體育署自2018年起委託成立的臺灣運動創新加速器，加速鏈結國際網絡資源，把臺灣創新元素引介到國際社會。會中也有六個新創團隊，發表科技產品，點亮大眾對於日常運動生活的想像。

今日上午由原住民棒協秘書長陳俊池、高雄大學副教授張景弘及潛立方旅館執行長王景平，分別分享那霸馬拉松、環蘭卡威自由車賽及印尼羽球公開賽的成功經驗，之後由與會學員分五組交流，分別針對五大亮點賽事，提出優化的具體方案。

體育署林哲宏副署長（右5）及外貿協會吳俊澤處長（左4）及體育署許秀玲組長（右）。圖／業者提供

與會人士都期待國際疫情盡早和緩，能在臺灣舉辦高品質的國際運動賽事，體育署副署長林哲宏說，利用疫情期間，大家持續練功，未來能讓更多正能量透過運動賽事傳遞。體育署國際及兩岸組長許秀玲表示，未來也將持續舉辦交流活動，讓國際運動賽事「夯」不停！ 今日下午與會人士在淡水商圈理事長盧育佑導覽下，感受獨特的淡水風情，也把握機會多方交流，開拓更多的可能。相關訊息可持續上「夯運動in Taiwan」臉書粉絲專頁關注。