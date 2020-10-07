名導演王小棣朝陽科大開講 分享拍片心得及豐富人生閱歷

華人難得一見的全新類型原創音樂短片《奇幻書店》，上線短短不到兩週，衝破百萬觀看次數，而這部影片的監製，正是知名導演王小棣。為了鼓勵學子勇敢追夢，朝陽科技大學波錠紀念圖書館特別邀請王小棣導演，在名家講座系列活動中，以「電視電影作品的誕生與經驗分享」為題，分享拍片心得及豐富的人生歷練，佳評如潮。

王小棣導演為知名電影、電視劇編劇及導演，縱橫影視圈40餘年，擅於小人物內心情緒的描寫，作品富有想像力與生命力，數度榮獲金鐘獎得最佳製作、最佳導演及最佳編劇的肯定。1990年代製作電視劇作品《全家福》、《佳家福》、《母雞帶小鴨》等，為台灣20世紀末溫馨家庭劇的代表；1992年成立稻田電影工作室後，推出《大醫院小醫師》、《赴宴》、《波麗士大人》、《刺蝟男孩》、《我在墾丁*天氣晴》等膾炙人口電視劇，喚起大眾對社會議題之關注。1998年推出首部台灣本土手繪動畫長片《魔法阿媽》；2015年監製臺灣文學改編單元劇《閱讀時光》；2016年電視劇《植劇場》系列、2018年《20之後》及2019年《你那邊怎樣·我這邊OK》，均藉由多元類型劇種的嘗試和新生代演員的培育，為台灣電視劇注入活力並帶來突破。

王小棣導演與朝陽科大師生分享電視電影作品的拍片經驗，回響熱烈。圖／朝陽科大提供

「不要只記得破億的票房，多元才是重點。」王小棣導演2016年一手創立與培育的「植劇場」，更以四個類型、八部作品橫掃近年金鐘獎，將眾多傑出新生代演員、編劇與導演推上舞台。王小棣導演分享自己數十年來拍攝電影的經驗，以及對臺灣電影界、文化產業、媒體，乃至於整個臺灣社會的觀察，對他來說，拍電影就是一個不斷學習的歷程。傳統媒體產業的式微，新媒體崛起，文化產業如何在這樣的變局中找到自己的定位也是一大挑戰。

朝陽科大圖資長朱鴻棋表示，長期關注社會多元議題的王小棣導演，嘗試透過新媒體平台、募資平臺等各種途徑，給予年輕世代更多實驗的空間、賦予影視業更多面向發展的可能性，並分享許多自身拍片經驗與心得，鼓勵青年學子不要設限自己的人生，永遠不放棄夢想，受到一致好評。