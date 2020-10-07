醫美龍頭愛爾麗集團 行動力挺基隆商工「籃球人才培育計畫」

長期致力公益的醫美龍頭愛爾麗集團董事長常如山、總經理劉貞華女士、執行長劉怡萱及集團公益大使謝祖武一同參加國立基隆商工籃球人才深耕培育計畫-新式球衣捐贈儀式」，在校長洪光賢、會長闕河全及前中華男籃國手陳孝榮、台啤李啟瑋、九太科技蘇奕晉、寶島夢想家王柏智等榮譽校友的溫馨典禮下，捐贈全新改版且設計良好鏽有顯眼的「愛爾麗集團」新基商戰袍，給國立基隆商工的球員們，期許球員們「文武雙全」、「術德兼修」，全力協助國立基隆商工籃球人才深耕培育計畫，為國家籃球紮根貢獻心力。

愛爾麗集團公益大使謝祖武代表捐助基隆商工培育籃球人才計劃。圖/業者提供

國立基隆商工籃球隊成軍十多年來，一開始是支乙組球隊，在外界都不看好的情況下，一路挺進甲組，103學年度更打進HBL全國前四強，拿下全國第3名，在當時堪稱全國奇蹟與黑馬，一路走來培育出多名蔡文誠、蘇奕晉、李啟瑋、李家瑞、陳孝榮、王柏智等優秀國手，為臺灣在國際籃壇發光發熱。

愛爾麗集團董事長常如山(左)總經理劉貞華(右)熱心與會。圖/業者提供

校長洪光賢先生回顧到任1年多來，面對北北基地區選手持續外流及HBL正向激烈的競爭中跌跌撞撞，但心中就是有為孩子們創造的一個籃球夢的決心，堅持站在HBL行列，對未來基商的前景充滿了樂觀及挑戰性，持續為孩子延續籃球夢想，在詹敏邑及林孟達教練等專業訓練的持續努力及全校師生的努力耕耘下，「工欲善其事，必先利其器」，除積極爭取補強硬體設備及場館改建經費等資源外，並致力擘劃「籃球人才深耕培育計畫」，持續在少子化衝擊下，培養及鼓勵熱愛運動的孩子們努力尋夢，並打造基隆商工成為品德、體育及學習並重的學校。



基隆商工校長洪光賢先生致詞。圖/業者提供

洪校長特別感謝在疫情期間捐贈23輛救護車、復康巴士、口罩及防護衣等防疫物資挺醫、護、警、消及移民人員的愛爾麗集團常如山董事長，感佩他在疫情肆虐下無私的幫助社會並撫慰人心。服兵役時也是特戰部隊熟悉用槍時機的常董事長，得知年輕的鐵路警察的不幸意外後，立即捐贈一批電擊槍給警察人員，讓警察可以勇敢的使用警械；高中時期常董事長就讀於中正國防幹部預備學校，出身於空降特戰部隊的他認為培養運動習慣就是累積未來身體的資產，外型不但帥氣有型，且渾身充滿運動細胞，常董事長平時愛好打泰擊、綜合格鬥、開飛機、駕遊艇、開全地形車等極限運動，對他來說都是家常便飯，每週自主練習基本功一項都不會少，他是全國少數不用帶保鑣的老闆。永遠對運動保持熱情是他的座右銘。



愛爾麗董事長常如山勉勵與祝福，基隆商工學子們反應踴躍互動熱絡。圖/業者提供

常如山董事長從小就深受父親影響，父親告訴他:「一輩子要手心向下，不能朝上，分享是花錢買不到的喜悅」、「小時候我們家並不富裕，但爸爸都會節省錢來捐獻」、「任何身邊財物都是假象，死都帶不走，可是沒錢萬萬不能，沒錢就吃不飽，就必須跟人伸手借，更無法幫助人」，因此常董事長聽從父親的指導，一路上默默行善，在花蓮大地震、八仙塵爆等事件發生時，都是在第一時間捐款並投入人力物力，期待拋磚引玉帶給社會更大的正面力量。





愛爾麗董事長常如山勉勵與祝福，基隆商工學子們反應踴躍互動熱絡。圖/業者提供

上個月在臺南市辦完「愛爾麗感謝有你防疫公益演唱會」的常董事長，非常認同洪光賢校長的在地理念，就如同他深愛臺南家鄉一般，深知運動訓練過程中除了培養團隊、拚勁及服從的重要性，更可塑造愛鄉、愛校的認同，決定支持「基商籃球人才深耕培育」，率先捐贈「愛爾麗集團」字樣的戰袍給基隆商工的球員們，期許小球員增加自信心及榮譽感，認真練球及求學，擦亮基隆商工這間素有72年校史老招牌的學校，常董事長也一再勉勵同學們要懂得感恩、付出及愛國家社會，做個「文武雙全」及「術德兼修」的好青年。 國立基隆商工籃球隊未來在愛爾麗集團的支持與贊助下，會持續用心於教育，成為孩子熱愛籃球的圓夢學園！此刻，從現在開始，基隆商工要向在此宣告我們要重返HBL榮耀的決心，並且會持續用心於訓練與教育，感謝愛爾麗集團，對熱心支持的常如山董事長，獻上最深的感謝！





