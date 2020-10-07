產學攜手創新局！大葉大學人資系攜手賓特立邁進網路行銷新世代

大葉大學人力資源暨公共關係學系主任王正慧帶領大四生蔡書丞、陳佳銘、蔡洺蒝、簡誌宏、黃信韶與賓特立實業股份有限公司產學合作，學生發揮創意，透過網路社群行銷，幫助廠商開拓市場。

賓特立總經理張志維(右一)向大葉大學師生介紹工廠。圖／大葉大學提供

賓特立實業總經理張志維表示，隨著健康意識抬頭，運動風氣日趨鼎盛，越來越多人關心自身的健康，更希望達成完美的體態，然而各式田徑、球類運動、甚至最近超夯的健身房，都可能因為缺乏正確的防護觀念，或是不正確的運動姿勢，造成或多或少的運動傷害，尤其青少年運動量大，時常因疏忽而導致傷害的發生。賓特立具有數十年醫療護具的背景，近年更致力研發運動類型的壓力襪，針對不同的運動方式、不同的需求施力點與保護點進行設計，減緩長時間站立及運動造成的腿部肌肉疲勞，並可局部加壓肌肉施力點，減少運動產生肌肉拉傷的機率，可說是多功能護具。他本身就讀大葉大學的EMBA高階經理人專班，了解到大葉大學管理學院豐厚的能量，因此與學校產學合作，在王正慧主任、洪文仲老師的指導下，年輕學子發揮創意與活力，幫公司經營FB粉絲專頁「TriC Compression Stockings 汎特妮爾」，讓大眾建立正確的運動觀念，透過專業的壓力襪及護膝等護具，才能避免運動傷害，達到越動越健康的目的。

人資公關系大四生蔡書丞說，謝謝賓特立公司提供他們學以致用的機會，產學合作從7月開始籌備，9月正式執行，他們透過FB、IG等社群媒體的經營，拉近公司與顧客之間的距離。很多人可能會認為醫療襪是給病人穿的，其實壓力襪可以減少運動傷害，他們透過拍攝影片和定期發文，推廣健康運動的觀念，傳達壓力襪不僅是醫療用具，也是生活中的身體保養用品，讓壓力襪更貼近生活，擺脫「壓力襪＝生病才需要」的標籤。

人資公關系主任王正慧指出，大葉大學管理學院開設「新媒體行銷與公關」跨域學程，以德國師徒制打造學生社群經營、數位行銷實戰力，強化學生就業競爭力。位於彰化縣社頭鄉的賓特立實業股份有限公司，產品以外銷為主，近期積極發展台灣市場，總經理張志維也是大葉大學EMBA高階經理人專班學生，特別與學弟妹產學合作，讓學生運用課堂所學，一方面透過數位行銷，讓廠商的優質產品被更多人知道，另一方面，透過網路推廣健康運動的正確觀念。