琉園26周年特展10月9日至11日誠品信義店一樓大廳璀璨登場

國慶連假何處去? 琉璃精品tittot琉園慶祝26周年，10月9日至11日在誠品信義店一樓大廳舉辦「絕與透的藝術」特展，13件絕美琉璃利用琉璃材質特有的「三射二光」，呈現琉璃傳世絕品，述說琉璃是光的容器，光賦予琉璃生命，在造型設計與光線巧妙互動下，每一件都絕美剔透。

tittot琉園精研琉璃26年，透過造型設計與極致冷工，讓琉璃與光互動，展現出斑斕、潔淨的琉璃本色！

琉園執行長王永山指出，琉璃有三射，透射、反射與折射，藉由巧妙設計，琉璃可以藉由光來創造外形、或是利用光來呈現光影層次。若是琉璃作品的冷工拋光處理到極致，那麼透射、反射與折射也會發揮到淋漓盡致，展現內部最絢麗的色彩與外表的光彩奪目，這是其他材質很難做到的，「琉園將這樣的特色，稱做三射二光。」

開展當天邀請文青女藝人、廣播主持人以及台灣知名水墨畫家梁震明教授等親臨現場觀展。展覽現場並設置打卡點，民眾拍照上傳個人臉書或IG，即贈送舊振南迷你芋頭酥或歐客老得獎咖啡濾掛包，還可當場抽琉璃精品、iCheers甜白酒或舊振南鳳梨酥禮盒等。三天連假不想出遊人擠人，不妨到信義誠品享受一場光與琉璃的璀燦愛戀。（未成年請勿飲酒）