7-ELEVEN與一粒麥子基金會「一幣之力」助偏鄉長弱勢獨老

7-ELEVEN「把愛找回來」第四季公益募款，自10月1日起開跑，今年首度拓展至綠島地區，為購物不便的弱勢長輩送取餐。與7-ELEVEN合作餐食照顧服務的一粒麥子社福基金會，延續過去六年超過180萬次送餐經驗，今年特別在餐食照顧中加強「營養均衡」的概念，讓長者吃得更好。

7-ELEVEN自2014年起號召在地門市組成「好鄰居送餐隊」，由店長、門市夥伴提供送取餐服務，服務區域從花東延伸至綠島，加入服務行列的7-ELEVEN門市目前已超過30家，服務長者達120位。近期也將拓展到萬華、新北、宜蘭等地區，預估將有30位長輩受惠。

一粒麥子基金會執行長林木泉指出，在台灣宜、花、東三縣，每六位居民就有一位老人，而且十位老人就有一位存在備餐困難，此外，一粒麥子基金會在台東及花蓮縣以餐食服務照顧的長輩中，有將近62%屬於低收入戶身份。依據「102-105年國民營養健康狀況變遷調查」的數據顯示，65歲以上老人乳品、堅果、水果攝取未達建議攝取量。為讓偏鄉長者有充足營養，基金會結合營養師，在原有的送餐服務中，增加乳製品、堅果飲、水果，補充長期缺乏的營養，預期將超過45萬人次受惠。有意幫助偏鄉獨老「好好吃飯」者，即日起至今年底，可到7-ELEVEN門市募款箱捐入零錢，也能用ibon捐助，或捐贈OPEN POINT點數做公益。

扶助「老、獨、窮」營養均衡，能夠幫助偏鄉弱勢長者維持生活品質， 受惠者現身說法：感謝「好好吃飯」計畫。圖／業者提供

一粒麥子基金會營養師林恩如亦表示，老年人年紀漸增，腸胃道因酵素及消化液分泌漸少，影響營養素的消化吸收，腸胃蠕動亦漸少，在照顧上常有排便不順問題發生。骨骼方面，骨質逐漸流失，若肌力不足可能增加跌倒、骨折的潛在風險。

曾在一粒麥子基金會送餐計畫中受惠67歲的林阿伯表示，他來自台東縣關山鎮，曾經有一段時間，因為自己備餐不方便，都吃得很簡單，自從基金會開始送餐，不但解決了吃飯的問題，菜色也有年長者用餐的需要考慮，現在精神與心情都變得更好。