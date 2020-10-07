奇岩強強聯手 打進電池業世界盃

文/郭文正

奇岩電子原為IC設計公司，因技術發展力度及方向考量，公司轉型為新世代動力及儲能鋰電池的專業設計及製造廠，9月24日奇岩電子召開股東臨時會，感謝大股東的支持，基於電池領域屬於綠能科技產業，因業務需求變更公司名稱為「奇岩綠能科技」。

攜手大廠資源搶攻全球市場綠能電池商機

奇岩綠能公司表示，此次董監事陣容更加入上櫃公司「泰茂實業」，同時整合多家國內外上市櫃公司及知名企業夥伴，成員個個是強棒，強強結盟共創利基，共同打造世界級的新世代動力及儲能鋰電池於AI世代的國際級旗艦團隊，放眼全球市場，打進電池業世界金杯。

電池從問世到現在已經進入全新的里程碑，過去的電池應用非常單純，比如玩具、遙控器等，如今電池更融入各式各樣的生活，如手機、隨身應用產品、車輛等，甚至未來的電池將會主導所有民眾日常生活等應用。為此奇岩綠能已經開始規劃未來電池，從通訊系統到生活電力應用、各種車輛領域，從生活到工作，從民用、商用到軍用，電池將會是無所不在。

奇岩綠能所主導開發的電池，已經開始切入各類生活應用，包括機車的電池、行進間的交通號誌、5G通訊的電力供應、不同大小車輛的緊急電力救援等，都已做好產品布局並持續推出迎合客戶需求的電池。尤其該公司電池產品擁有特殊工法及技術，不論是道路及非道路車輛的應用、高低溫特殊溫度的使用、上山下海特殊環境的應用，都可透過相對應的特有優勢因應，進而提供客戶全方位的解決方案。

奇岩綠能技術團隊擁有超過20年的資歷，開發產品遍及陸、海、動態、靜態、大型產品，所開發的產品可應用在民用、軍用、醫用、商用等行業，所開發的產品都能通過安全規範，如UL、UN、IEC等，而軍用產品的開發，則遵照MIL-DTL、MIL-SPEC、MIL-STD等標準來進行設計，未來也將秉持謹慎的設計、嚴謹的態度、熱誠的服務、創新的應用與客戶共同創造雙贏契機，並透過深耕台灣、放遠未來、立足國際，讓該公司電池應用於世界各地。

動力電池產業係屬國家重點發展高科技產業項目，也是未來電動車產業及再生能源產業中的關鍵產業，其影響深遠。為因應全球節能減碳，綠能環保的趨勢，奇岩綠能將透過產官學重點單位共同發展新世代電池技術，走進國際市場，並期許五年內要成為全世界最成功的綠能動力及儲能電池專業大廠。