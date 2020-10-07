「按摩，就要找專業的來！」宜蘭視障按摩行銷活動開跑

宜蘭縣政府為了推廣本縣視障按摩，舉辦「按摩，就要找專業的來！」行銷活動，活動期間為10月7日起至11月7日，為期1個月，民眾只要到宜蘭縣內有張貼海報的按摩小棧及據點消費並拍照，上傳到宜蘭縣政府勞工處臉書粉絲專頁「宜蘭勞工讚」，在活動貼文下方上傳照片並且留言，就有機會抽中iphone、平板電腦、德國SABA掃地機器人及7-11禮券等多項好禮。

宜蘭縣政府為促進視障按摩師精進技術、自食其力，開設視障按摩職訓班，讓按摩師通過國家考試取得技術士證，並透過各類按摩在職進修訓練，強化按摩技巧，使按摩師專業能力足以面臨市場競爭。但因新冠疫情影響，宜蘭縣各視障按摩院所及小棧營運量大幅縮減，嚴重影響視障按摩師生計；宜蘭縣政府提供多項設施設備、防疫物資、工作補貼等補助，讓視障按摩師維持競爭力及渡過新冠疫情難關；提供視力協助員協助視障按摩師外出工作、報讀服務及維持營業場所清潔，免除按摩師因視覺功能障礙而造成之不便；現更透過舉辦「按摩，就要找專業的來！」行銷活動，增加視障按摩能見度，鼓勵民眾至視障按摩據點消費，開拓視障按摩客源並穩定收入。

宜蘭縣政府表示，本縣視障按摩師皆接受正規課程訓練並取得按摩證照，專業度高，收費合理；本縣共有41間私人按摩院所與5間按摩小棧，相關地址、電話請上宜蘭縣政府勞工處網站查詢！ (網址：https://labor.e-land.gov.tw/ )

活動獎品實用又豐富，包括1台iphone SE（64G），2台平板電腦，3台德國SABA掃地機器人，與10名7-11 伍佰元禮券。