2020臺灣循環經濟週起跑 以動靜整合驅動綠色復甦

經濟部、環保署、農委會攜手超前部署，打造「2020臺灣循環經濟週」，以系列活動引領產業邁向綠色復甦之路，10月6日特召開「2020臺灣循環經濟週跨部會記者會」，與友達光電、永豐餘、福壽及力麗等四大企業共同啟動「動靜整合驅動綠色復甦」，將整合動脈與靜脈產業，解開循環體系環節，帶動產業建構全循環系統，讓循環經濟成為臺灣綠色復甦之鑰。

工業局楊志清副局長表示，臺灣循環經濟週是為促進臺灣循環經濟的推動，2019年由經濟部發起結合政府部門與民間單位共同合作，舉辦每年一度臺灣循環經濟週，集結不同類型的活動，廣納實踐者的集體智慧，對國內外展現實踐成果，驅動循環經濟的轉型。

「2020臺灣循環經濟週」以三大軸線描繪循環經濟的願景，於10月16日開啟序幕的「臺灣循環經濟高峰會」，將展現由上而下的政策方向，由環保署沈志修副署長、經濟部曾文生次長、農委會黃金城副主委及循環台灣基金會黃育徵董事長一起進行循環經濟政策高峰對話。接下來，10月19日起4場次「循環合作工作坊」，體現由下而上之動靜脈跨域整合對談，期突破過去動靜脈之分界，探求關鍵瓶頸與可能解方，指引未來政策介入與產業實踐方向。最後，11月5日聚焦於創新技術之「循環農業論壇」，將帶動農業產業更切實以循環經濟創造產業綠色復甦與永續經營。

2020臺灣循環經濟高峰會 綠色復甦、永續未來

產業面臨疫情衝擊，循環經濟已是國內外推動綠色復甦的重要一環，環保署「2020臺灣循環經濟高峰會」及「2020臺灣循環營建產業研討媒合會」，以綠色復甦、永續未來為主題，以「塑膠」、「營建」及「農業」等議題，邀請各部會就國家層面之循環經濟政策願景與行動進行政策高峰對話，及產業代表分享如何進行產業轉型，交換彼此經驗，創造新的產業鏈。

2020循環合作工作坊 動靜整合 探究系統 創造永續

要讓資源能夠循環再生，需要產品的設計、製程、維護與回收各個階段相互配合。為讓產業系統供應鏈能夠實現循環經濟，就需要動靜脈的共同參與。由經濟部與循環台灣基金會合作2020循環合作工作坊，10月19日起，以豆渣、工業廢水與沼氣三大主題，舉辦4場工作坊，邀請相關的動靜脈業者、智庫與政府單位一同參與，辨識實踐的關鍵瓶頸與可能解方，指引未來政策介入與產業實踐方向。其中2場沼氣工作坊則分別由永豐餘與台糖公司贊助，展現企業界投入循環經濟實踐的決心。

2020循環農業論壇 全面整合建構農食全循環

農委會主辦的2020循環農業論壇是以減少糧食浪費與廢棄物再利用，探討循環農業的實踐與效益為主題，將針對「副產物再利用、減少農業廢棄物及糧食浪費之挑戰與機會」，「循環農業創新技術及低外部投入農耕」，「全循環加值利用」，「小農物料媒合、教育紮根與政策推動」等四大方向深入探討，期望帶動產業更切實以循環農業，創造產業綠色復甦與永續經營。

2020臺灣循環經濟週（https://twceweek.tw/ ）讓臺灣循環經濟動起來，以跨域整合及系統思維，逐步改變原有的製造模式、供應鏈採購和製程規格，讓製造、消費、再生三個階段都可從源頭設計做起，使經濟、環境與社會共生共榮，讓產業發展與環境保護並行不悖，打造臺灣成為零廢棄、零污染、永續再生的循環家園。