2020台灣設計展 探索不一樣的新竹 展至10月11日

在新竹舉辦的「2020台灣設計展」，10月1日至10月11日登場，免費參觀。蔡英文總統9月30日出席開幕典禮，並與行政院蘇貞昌院長、經濟部王美花部長、新竹市林智堅市長，共同為「2020台灣設計展」揭開序幕。

今年台灣設計展由經濟部與新竹市政府共同主辦，主題為「CHECK in新竹-人來風」，規劃一條2公里步行路徑串聯新竹公園、轉運站和新竹市舊城區之展場。民眾可利用雙十連假來一趟新竹，用步行的方式探索不一樣的新竹。

經濟部工業局表示，往年設計展都是在室內舉辦，今年邀請交大建築所龔書章擔任總策展顧問、衍序規劃設計劉真蓉擔任總策展人，策劃「整座城市」都是展場。主視覺由知名設計師葉忠宜操刀，藉由城市與人建立的科技感及風的動態感，創造饒富兒趣的視覺意象。最吸睛的新竹獸，由日目視覺藝術負責人陳普打造，以巨型充氣裝置和AR擴增實境的方式，隱身在新竹市各大地標，和民眾大玩躲貓貓。而設計展專屬口罩，由口罩製造商台灣康匠結合主視覺，為設計展志工於展期提供防疫口罩，讓口罩不只是防疫工具，也可以是一種生活品味的表現。

今年設計展有兩大主展區，第一主展場新竹公園共集結6大展覽主題，將主打科技資訊及生活潮流，體育館的「城市終端機」用數據呈現城市的記憶，風Live House的「超連結Hyper Link」分享科技改變日常生活的反思，玻工館的「O循環設計展THE LOOP」引導民眾思考永續循環的解答，動物園的「有種新竹 OF THINGS」分享新竹人特有的的生活態度，孔廟廣場則有最美變電箱科普特展、世界最美的教科書展。第二主展場新竹舊城區以5處古蹟作為展館，將隱身300年歷史的州圖、美術館、新州屋、影博館、大同108等建築物，變身設計展演場，並聯合多家新竹百年老店，發揮創意，走進新竹的傳統與創新。

從新竹公園主展區到舊城區，沿途安排35場街頭表演，有台灣第一位太陽馬戲團演員的陳星合、曾獲表演藝術金創獎的「僻室」等藝術家演出，打造一條貫穿新竹城的流動式展演場。連假期間更安排「設計有本市」及「新竹味市集」快閃市集，為民眾帶來截然不同的市集體驗。

10月假期CHECK in新竹，邀請民眾多多利用大眾運輸工具，會場接駁車共有三線，循環線帶民眾暢遊橫跨前後站的舊城區、新竹公園兩展區，行經轉運站、火車站、新竹市府、體育館等節點，另樹林頭、東光線則方便開車民眾將車停在樹林頭停車場與東光停車場，再透過接駁車進入會場

台灣設計展官方網站（https://www.designexpo.org.tw/ ）。

接駁資訊（https://www.designexpo.org.tw/free_shuttle_buses ）。

「CHECK in新竹」APP下載：

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手機Android下載點（https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tw.designexpo2020 ）。