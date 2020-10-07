離醫從政 要讓花壇更芬芳

打造「萬聖西施趴踢秀」，顧勝敏繁榮家鄉不遺餘力

■李振華

顧勝敏，中山醫學大學醫學士、醫學研究所碩士，前彰化基督教醫院家庭醫學科醫師 ，前仁佑診所院長，明明已經站在人生勝利組的隊列了，卻放棄白袍高薪的工作，選任了彰化縣花壇鄉的鄉長，每天奔波在鄉轄各處，念茲在茲的為鄉民謀安居，為產業謀發皇。問他為何做這樣的選擇？他說：把鄉裡的事情做好，不也是懸壺濟世的一種方式嘛！

顧勝敏鄉長和鄉代會許秀桃代表各拿一只比人頭還大的的帝王柚。

曆時霜降將屆，正是品嘗花壇鄉大面積栽種的西施柚的好時機。花壇鄉長顧勝敏和他的鄉公所團隊又開始忙著出謀劃策，要為果農們把好吃的西施柚銷出去，更要幫花壇把遊客招進來。

花壇鄉的優質西施柚國慶連假期間將是最適口的時節。

本著這樣的理念，上任近兩年的顧勝敏像是從來都不得閒，放著公務車不坐，每天一得空就騎著他心愛的粉色單座小摩托車大道田間四處奔波，對鄉里的事務「問診把脈」。

茉莉花壇夢想館全年免費開放民眾參觀。

顧勝敏指出，花壇鄉所處的八卦山脈，其土質、水分及氣候都相當適合種植西施柚，其口感、水分、甜度、Q度皆佳，搭配視覺上粉嫩粉嫩的果肉，入口香甜，堪稱裹中極品。

茉莉花壇夢想館推出三款DIY手做體驗，讓消費者不虛此行。

為了推廣轄區內果農的西施柚，顧勝敏特別跑到山富果園，和園主父子在西施柚園裡合拍了張照片；另和鄉代會許秀桃代表各拿一只比人頭還大的的帝王柚合影，推廣花壇鄉的優質農產。

今年度的霜降時節剛好碰上西方的萬聖節，鄉公所農業課於是規劃了一場中西合併的「萬聖西施趴踢秀」，計畫於10月31日（星期六）舉辦西施柚產業文化小嘉年華，結合花壇幼兒園的「搞鬼」活動，讓小朋友們穿著萬聖節裝扮走秀、踩街，吸引各方遊客到花壇來品嚐西施柚。

順達窯業及早轉型，重新定位為「窯業教育」事業。

為了加大招引力度，活動當天，遊客可憑在花壇鄉消費的統一發票參加摸彩、兌換西施柚，還可參加互動遊戲比賽、闖關遊戲等，都有機會得到花壇鄉優質的西施柚。另外，公所還規劃了有趣的親子DIY，讓親子一起動手製作搞鬼吊飾、美味西柚塔以及西柚環保清潔劑，豐富的活動內容，會讓遊客不虛此行。

手做磚材燭台是順達的熱門活動。

活動期間，花壇鄉的西施柚果農多會開放觀光採果，除了現場親摘、品嚐美味外，還可以體驗到農家種果的生活面貌，豐富一趟文化知性之旅。消費者如欲郵購，各果農也都可以提共服務。（花壇鄉西施柚果農電話詳附表）

花壇鄉西施柚農住址電話

為了讓遊客「一趟花壇遊，兩手滿載歸」，鄉公所還推薦了兩個順遊景點：

【茉莉花壇夢想館】

2013年，花壇鄉農會將高齡七十五歲的閒置穀倉，改建成全台唯一以茉莉花為主題的「茉莉花壇夢想館」，全年免費開放民眾參觀，跟著茉莉花壇代言人Limo、Molly、Julie等三個可愛小動物的腳步進入茉莉花的世界，認識、瞭解茉莉花的文化及各種應用，並體驗茉莉之美。

【順達磚窯廠】

花壇因為材料用黏土取得方便，曾經是台灣紅磚製造業的匯聚之地。民國八十八年九二一地震之後，建材紅磚使用受限，需求大減，磚窯業大幅萎縮。百年老廠順達窯業及早轉型，重新定位為「窯業教育」事業，讓到訪遊客知道祖輩們居所使用了千百年的紅磚建材是怎麼來的？

為了以旅遊興業，茉莉花壇夢想館、順達磚窯廠和大村鄉的花樹銀行，聯手爭取到農委會南投水保局的認證輔導，組成八卦山麓彰化縣區的「花現幸福小旅行」，把在地文化特色串接起來，讓遊客來花壇旅遊，可以有一個豐收的美滿行程。