高雄分署拍賣會入帳2,249萬餘元

【高雄訊】法務部行政執行署高雄分署於109年10日6日(二)下午舉辦當月分的「一二三聯合拍賣會」，由義務人提供變賣的30臺各尺寸液晶電視，成為本次拍賣會最受矚目的焦點。因為價格低廉，品質良好，變賣時間尚未開始，會場即湧入大量民眾排隊購買，受歡迎程度可見一斑。

高雄分署並將部分液晶顯示器、拖地機器人等電器打包成數組提供競價應買，在場民眾出價競爭相當激烈，最後悉數賣出。另外，該分署此次亦將前次拍賣未拍出的知名廠牌gogoro電動機車、2017年份的山葉155c.c.重型機車進行第二拍拍賣程序，引發一陣搶標熱潮，兩輛車也順利由民眾買得。部分拍賣的轎車、營業用貨車，也同樣賣出不錯的價金。又，在不動產拍賣方面，本次拍賣會上，高雄分署將位於高雄市七賢一路屋齡將近四十年舊商辦大樓內的房屋拍出，拍出價金為1,548萬元。本次的盛會在民眾熱情參與下，總計動產拍變賣獲得67萬餘元，不動產拍賣獲得2,182萬餘元，圓滿劃下句點！

法務部行政執行署所屬各分署舉辦的例行性聯合拍賣會，為了讓民眾方便記憶，都是訂在每個月第一個星期的星期二下午三點舉辦，有興趣的民眾都可以在期日前透過各種網路媒體或是公告了解各分署拍(變)賣情形。目前高雄分署拍賣會依然採取「實名制」，民眾須登記真實姓名及連絡電話之外，也要求全程配戴口罩，並配合量測體溫。如不配合防疫措施或體溫超過攝氏37.5度的民眾，高雄分署一概婉拒入場。近日秋老虎威力無窮，天氣高溫晴朗，但是拍賣現場民眾的配合度仍然極高，願意忍受相關防疫措施帶來的些許不便，展現出應買民眾的超高水準。