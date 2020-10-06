旺旺友聯行動電話保險搶鮮上市

蘋果即將在10月中發表具備5G網路功能的iPhone 12，各家手機品牌商也正摩拳擦掌地準備迎接5G手機換機潮，旺旺友聯瞄準這群追逐新科技、新體驗的高端手機用戶，於10/5日搶鮮推出行動電話保險網路投保服務來迎合這些用戶的需求，企圖透過「新機入手7天內都能投保、保費是門市投保價的7折」等有別於同業的兩大亮點，來打破行動電話險只能在線下3C門市捆綁新機銷售的僵局。

旺旺友聯行動電話險的保障範圍包括：手機意外毀損的維修費或整新機置換、手機被偷/被搶的新機置換、手機被盜用後所衍生的通話費/簡訊費/網路費，保障可說十分全面地涵蓋了各種手機使用狀況，但保費卻只要3C門市投保的70%，換算下來僅約新機空機價的5%～7%，且保障期間長達整整一年，儼然就是精打細算小資族、裸機愛用者、高風險環境使用者的守護神。較需注意的是，承保項目僅限購入7天內的新機本身(不包含零配件及附屬品)，而且在保險期間，手機維修/置換服務以3次為限。雖然可投保時間遠比線下3C門市來得彈性許多(門市投保需在購機當下就決定要不要保，走出門口就不受理)，但相對地也需要用戶自行上網註冊會員，並上傳購買憑證、IMEI碼截圖、手機醫生APP檢測報告等資料(詳見流程說明)，因此特別推薦給習慣購買空機搭配自有門號的用戶來投保。

為慶祝行動電話險上線，旺旺友聯特別推出早鳥抽獎活動，凡於10/5日起～10/31日止搶鮮投保的客戶，就能享有Switch Lite的抽獎機會。另外，只要在110/1/3日前投保任一險種，旺旺友聯就會從每筆保費中存下10元捐助給公益團體做愛心。更棒的是投保行動電話險、汽車險或機車險還能額外再享AirPods Pro、萬元賣場即享券等多重好禮的抽獎機會，而續保戶也有專屬好康，詳情請上活動網頁查詢：https://ewant.wwunion.com/activity/