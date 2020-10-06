HCG和成集團 清大首次合作開發電動方程式賽車

本土衛浴一哥HCG和成集團(1810)選擇朝高階「精密陶瓷」、「碳纖維」市場發展，為突圍，近10年在電子陶瓷(多層陶瓷電容)、結構陶瓷(軍用防彈陶瓷、防彈板等)及生醫陶瓷(全瓷牙冠)及碳纖維應用等產品開發，成績亮眼。今年與清大動力機械系合作，將自家碳纖維技術應用在賽車的空力套件，打造全台第一台電動學生方程式賽車。

清大動力機械系賽車工廠於2018年開始挑戰打造電動學生方程式賽車，即成為首支打入日本賽前4名的台灣隊伍。去年參賽成績更上層樓，再次打破台灣參賽紀錄，以日本賽電動車組第2名之姿光榮返台，並在全球201支電車隊伍中，奪得第21名的位置，僅追在第20名的麻省理工之後！今年，這支擁有強大創新實力、快速成長的團隊，準備以全台第一台電動四驅賽車-TH05 驚豔各界，並以日本賽電動車組第一名為目標邁進。

在和成集團協助下，清大賽車工廠首度引入全套碳纖維空力套件，包括車殼、前翼、尾翼、側箱及加大底版等等，使整台⾞擁有更亮眼的外型以及更堅強的實⼒。圖/業者提供

今年TH05在和成集團強⼒協助之下，清大賽車工廠首度引入全套碳纖維空力套件，包括車殼、前翼、尾翼、側箱及加大底版等等，使整台⾞擁有更亮眼的外型以及更堅強的實⼒。在車輛動態中，擁有足夠的下壓力能夠讓車輛在高速行駛下穩定車身，並維持全車的空力效應平衡，因此得以擁有更佳的動態表現。團隊透過專業流體力學分析軟體(CFD)得出車輛在日本賽道行駛速度下所需之下壓力，以及不斷設計改良，得到前尾翼最佳攻角及端板設計，加上側箱及底板擾流設計，使TH05的空氣⼒學下壓⼒較去年提升了約3.7倍，因此得以更⾼的速度過彎，預期能在賽道上獲得更好的表現!

和成今年提供清大動力機械系多樣的製程資源，更協助設計並CNC製作金屬模具，以及開發碳纖維翼型發泡製程。圖/業者提供

團隊往年碳纖維部件多是隊員於工廠內使用手積層製程製造，表面光滑度、強度及剛性都不是非常理想。今年多數空力套件使用灌注機製程，部分套件則是使用技術門檻最高的熱壓釜製程，熱壓釜製程製作出的產品有著最佳的機械及物理性質，讓空力套件在TH05的奔馳下能夠發揮完整的效果。和成公司憑藉數十年的經驗以及強大的技術背景，提供清大多樣的製程資源，更協助設計並CNC製作金屬模具，以及開發碳纖維翼型發泡製程，讓我們在空力套件的設計製作下能有更好的發揮。在HCG和成大力相助下，TH05的空力表現才得以達到今天的高度。

HCG和成不僅擁有強大的技術背景及經驗，近年來更積極拓展商品，開發出碳纖維輪框、碳纖維蛙鞋等產品，由於碳纖維產品的接單帶動，大大推升集團營運成長。和成希望讓消費大眾了解到HCG不僅只是衛浴大廠，在複合材料技術應用方面更是卓越傲人。