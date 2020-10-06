新壽低保費、高保障防癌險 蟬連保險AI大賞殊榮

「新光人壽新一年期防癌健康保險附約」繼去年榮獲保險AI大賞「一次給付癌症保險獎」，今年再度獲保險AI大賞，顯示新光人壽致力研發優質防癌保障商品，不僅兼具低保費高保障特色，更符合時代與消費者的需求。

為回歸保險的保障精神，「2020《Money錢》保險AI大賞」是利用AI演算法，公正客觀地選出CP值最高的「低保費、高保障型」保單，鼓勵保險公司發揮社會責任，協助民眾做好風險管理，買對保險，解決發生頻率低，但一旦發生就會造成重大財務損失的風險，讓小錢變大錢，創造保險最大價值。

根據衛福部統計，癌症已連續38年蟬聯國人死因榜首，同時108年癌症費用排行資料顯示，癌友治療人數達75.6萬人，用在癌友健保支出金額高達1,108億元，且醫療費用每年平均成長8％，顯見罹癌花費驚人，然而依據保發中心統計，國人癌症險平均保額僅只25萬元，突顯出國人癌症保障明顯不足。

新光人壽表示，隨著愈來愈多新藥、新手術和免疫療法問世，癌症已不等於絕症，治療上也不一定要住院，但一年動輒上百萬的醫療費用，則需要有足夠的經濟後援及更完整的補強保障缺口，才有抗癌的本錢，因此，建議投保癌症險時，可選擇「一次性給付」防癌險，即經醫師確診罹癌即可獲得一筆保險給付，以方便患者彈性運用作為醫療支出、治療期間的生活費或聘請看護的開銷等。

「新光人壽新一年期防癌健康保險附約」採一年一約，0歲即可投保，最高續保至80歲，初次罹患癌症（初期或輕度）分別一次給付保險金額5％或15％，若初次罹患癌症（重度）則給付保險金額100％，不扣除已領的初期或輕度保險金。一次性給付防癌險之主要特色為免收集醫療單據，診斷確定後保險金即整筆理賠，把握黃金治療時期同時減輕民眾經濟負擔。以30歲女性投保「新光人壽新一年期防癌健康保險附約」，保險金額新台幣100萬元為例，首年年繳保險費為1,700元（續保時須按續保年齡調整保費），即可享有100萬之癌症保障，以小保費換大保障。 新光人壽提醒民眾，隨著醫療技術的進步，保險並非不是有買就好，應隨著人生階段變化，定期檢視保單內容是否符合當下的醫療環境及自身的需求，買對險種與買夠額度，才能在風險來臨時，藉由保險渡過難關。