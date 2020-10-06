臺北瀚宇「我們是時間的朋友」系列三專場線上拍賣 10月16日起開拍

臺北瀚宇拍賣因應新冠疫情而做了營運調整模式，在嶄新的數位體驗下，推出「我們是時間的朋友」系列專場線上拍賣，包括「潮藝術」、「海上絲路的呼喚：明代沈船瓷」、「從滬杭到遷臺：杭州家族藏民國時期錢幣」三個專場，拍賣日期自10月16日起拍，10月19日結拍，欲參拍者可至該公司官網www.hanyuauction.com觀看並了解上拍拍品。

臺北瀚宇拍賣「從滬杭到遷臺：杭州家族藏民國時期錢幣」專場。

2020上半年，全球共同歷經了關乎健康甚至生命的挑戰；2020下半年，臺北瀚宇拍賣順應廣大的藏家朋友們期盼何時能解禁的心情，推出「我們是時間的朋友」系列線上專拍。臺北瀚宇拍賣表示，之所以會將專拍定名為「我們是時間的朋友」，是因為，無論此刻您在哪裡，我們都和您一起在時光中逆行，是童年時光的懷舊也好，是歷史軌跡的追尋也罷，不同的時間點向前，我們每個人心裡的那個長不大的小孩依然純真美好。

長大之後，我們發現時間過去了，我們所懷念那純真年代的歡笑，就在我們一起追的公仔們身上，也就是這兩年備受矚目的藝術家版數作品身上找到了，這次「潮藝術」專場的作品包括來自日本、美國、歐洲等當今受歡迎的潮流藝術家，例如Kaws、Daniel、空山基、中村萌、中田郁美等火紅版數作品，相當值得珍藏。

動盪年代的悲歡離合情感，透過一個杭州家族因為戰爭從杭州遷渡來台所保有的民國19年到民國50年各時期不同銀行印製的錢幣，就在這些與人們生活密切相關的錢幣上找到歷史的痕跡。瀚宇拍賣「從滬杭到遷臺：杭州家族藏民國時期錢幣」專場邀請你一起來收藏這些記憶。

臺北瀚宇拍賣「海上絲路的呼喚：明代沈船瓷」專場。

時間推進更老的歲月，明代以來的海上絲路，開啟這個世界的貿易網絡連結，就在打撈上來的沈船瓷器上我們看到時間痕跡的體現；近幾年在各大博物館舉行大型展覽的沈船瓷器頗受矚目，而故宮南院也才剛辦過相關的瓷器展覽，足見這些昔日被稱為民窯的外銷瓷器也因為真實而顯得可貴。本次「海上絲路的呼喚：明代沈船瓷」專場承接了大眾對於真品渴望的使命，以明代青花瓷為主的海撈瓷器呈現。