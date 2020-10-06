中軟夢想家x老樹老車老地方 中軟綻放文創能量

臺中軟體園區由鼎新電腦、網銀國際、大買家Dali Art藝術廣場、佑順S1智匯中心等四坵塊組成。為強化園區周遭生活機能，經濟部加工出口區管理處與區內廠商將開發初期保留之日式建築物活化轉型成大里杙棧文創館，台中市電腦商業同業公會特於10月8日至10月11日在園區內舉辦「中軟夢想家x老樹老車老地方文創公益」系列活動，邀請大家共襄盛舉！

喜歡老車的朋友，可以趁國慶連假走訪臺中軟體園區大里杙棧文創館，現場將展示十餘部難得一見的經典老車。圖／黃俊榮攝

轉型及強化園區機能的大里杙棧文創館特別建置廠商能量展示專區，邀請區內廠商輪流展示文化創意與科技應用產品，開幕活動先安排仁安資訊(CNC數控加工軟體)、白象文化(電子商務自費出書)、盛凡工藝(金銅佛像藝術品)、敦品製筆(書法文房四寶)、新加坡商拉法特(工業與文青風設計)等廠商展示產品，後續也將不定期邀請其它廠商展出不同風貌的產品；現場亦搭載僑光科技大學設計與資訊學院資訊科技系為臺中軟體園區進行高空環景攝影並建置的3D空間導覽系統，讓民眾能透過觀展與互動體驗的方式，更加認識臺中軟體園區環境與區內廠商。

值得一提的是，大里杙棧文創館從裝修到完工的每個環節皆有指標進行管理並檢測，為台灣第一個成功獲得「全球綠裝修黃金級認證」的文創類型建築，為民眾造訪園區增添一處休憩之地，期許透過文化創意與智慧科技應用融合，營造園區多元跨域發展氛圍。

相關系列活動中也與台灣經典老車協會合作，於園區內展示數台經典限量車款，更獲得歐客佬精品咖啡的支持與贊助，現場將販售與老車聯名的濾掛式咖啡包，所得將全數捐贈予弘道老人福利基金會做公益，愛心不落人後。

歐客佬精品咖啡將販售濾掛式咖啡包，所得將全數捐贈予弘道老人福利基金會做公益。圖／黃俊榮攝

臺中軟體園區發展雲端、資通訊技術等知識密集產業，同時也積極導入新創與人文能量，鏈結區內廠商資源協助新創產業，驅動各式創新應用蓬勃發展，並期望透過文化創意與科技應用結合，展現藝術文化的傳承精神，期以產業文創化帶動美學經濟，使文化創意成為產業升級轉型的新引擎，促進臺中軟體園區科技人文智慧創新應用發展。