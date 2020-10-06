政府跨部會與民間企業協力 2020台灣循環經濟週起跑

經濟部、環保署、農委會跨部會攜手，共同打造的2020臺灣循環經濟週即將登場，10月6日舉辦「2020臺灣循環經濟週跨部會記者會」，與友達光電、永豐餘、福壽實業與力麗企業四大民間企業協力，共同啟動「動靜整合驅動綠色復甦」，展開一系列活動，將循環經濟帶領臺灣產業邁向綠色復甦。

2019年由經濟部與環保署合作推動的「臺灣循環經濟週」，結合政府部門與民間單位共同合作，今年更加入農委會，藉由舉辦不同類型的活動，並廣納實際執行者的集體智慧，對國內外展現最新的實踐成果，帶領產業一起驅動循環經濟的轉型。2020臺灣循環經濟週，將以三大軸線描繪循環經濟的願景。首先將於10月16日開啟序幕的「臺灣循環經濟高峰會」，以政策為主軸，展現由上而下的政策方向，由環保署沈志修副署長、經濟部曾文生次長、農委會黃金城副主委及循環台灣基金會黃育徵董事長一起進行循環經濟政策高峰對話。

接著由10月19日起，共有4場次的「循環合作工作坊」，邀請產業動靜脈一探實踐障礙與策略體現，由下而上之動靜脈跨域整合對談，將探求關鍵瓶頸與可能解方，指引未來政策介入與產業實踐方向。最後在11月5日，專注於生物循環的「循環農業論壇」，聚焦於創新技術，期許帶動農產業更加切實的落實循環經濟，創造產業的綠色復甦與永續經營。

經濟部指出，2020產業面臨疫情衝擊，循環經濟已經成為國際間推動綠色復甦的重要環節。希望藉2020臺灣循環經濟週此活動，讓臺灣循環經濟動起來，以跨域整合及系統思維，逐步改變原有的製造模式、供應鏈採購和製程規格，讓製造、消費、再生三個階段都可從源頭設計做起，使經濟、環境與社會共生共榮。