獲選三好校園實踐學校 大葉大學傳播藝術學程到社區分享茶道美學

大葉大學獲選三好校園實踐學校，為推廣「口說好話、身行好事、心存好意」的三好精神，在傳播藝術學士學位學程工作的蕭媛之老師，帶領食品暨應用生物科技學系應屆畢業生邱柏瑋走出教室，到台中北屯的君悅文心社區舉辦「茶畫話茶，身行好事」活動，透過茶席展演、茶席花卉植物彩繪創作的體驗，豐富學員心靈，提升美學素養。

媽媽帶小朋友一起參加，拿著作品與大葉大學傳藝學程蕭媛之老師(右)開心合影。圖／大葉大學提供

蕭媛之老師指出，繪畫與飲茶作為一種文化現象，有很多相似之處，除了養生怡情外，更重要的是修德的意涵，繪畫陶冶人們「美」的感覺，讓人們回歸心靈最純樸的一面，更能喚起人心善念。飲茶不僅有止渴生津的功能，也成了個人修為、人格完善的過程，是一種怡心養性的審美經歷，茶與畫二者皆與「平和之心境，人格之修養，德行之完善」相關，因此「茶畫話茶，身行好事」三好校園實踐活動選用茶與書畫作為主軸，帶領學員用視覺、嗅覺、味覺去感受茶道文化。第一個場次在台中君悅文心社區舉辦，先由她示範茶道，接著介紹東方繪畫，並讓學員在茶席上進行花卉植物彩繪創作，藉由實作感受茶道與書畫之美，十月份也規劃要前往彰化縣自閉症肯納家長協會據點舉辦「茶畫話茶，身行好事」活動，發揮藝術的力量，開拓身心障礙者的世界，同時也能讓參與的陪伴者有不同的感受。

媛之老師表示，十二年國教新課綱強調核心素養，不只是知識的學習，更重視自主行動、溝通互動、社會參與等能力的養成，其中，藝術涵養與美感素養希望能透過多元感官體驗，培養學生創作及鑑賞能力，此次活動從美學素養出發，將飲茶與繪畫結合，不只是藉由東方文化中的茶道與畫道來實踐三好校園，活動也能促進人與人之間的互動，引發大家去關心身邊的人事物，把良善與溫暖的信念傳遞出去。

君悅文心社區主委郭銘芳說，大樓住宅因為是垂直空間，人與人互動不易，透過茶畫話茶活動，不但凝聚了住戶向心力，找回都市失落的鄰里情誼，更創造了社區價值。活動深受參與學員及其他住戶好評，期待大葉大學師生團隊有機會可以再回到社區舉辦相關活動。

帶小朋友一起來參加活動的張育寧認為，在忙碌的日常裡，透過品茗茶話畫活動，讓她能慢下步調、沈澱心靈，在音樂和茶香裡一起聊好事、說好話，在畫筆和甜點間談笑風生也增長了知識，很喜歡這樣的氛圍，與孩子共度了一個美好難忘的午後。參與活動的呂全添先生說，過去他在台鐵服務，工作中不變的信念就是一顆關懷的心，退休後他持續學習，謝謝大葉大學為社區帶來三好校園活動，除了書畫之美，更蘊含著人與人互動的溫暖。