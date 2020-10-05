大葉大學徐嘉琪獲頒109年度全國大專優秀青年

曾任大葉大學學生會會長的徐嘉琪，獲頒全國大專優秀青年。圖／大葉大學提供

往年三月底頒獎的全國大專優秀青年獎，今年受新冠肺炎疫情影響，延至日前在劍潭青年活動中心頒獎，大葉大學視覺傳達設計學系畢業生徐嘉琪，從大一就加入學生會，擔任學生會會長期間積極推動社團活動，獲頒109年度全國大專優秀青年。

大葉大學課外活動暨服務學習中心林作慶主任(左)恭喜徐嘉琪(右)獲選優秀大專徐嘉琪青年。圖／大葉大學提供

今年6月剛從大葉大學視覺傳達設計學系畢業的徐嘉琪表示，學生會是一個很棒的自治組織，歷屆學長姊為學生會打下良好的基礎，每一屆幹部群都努力追求卓越，她大一開始參加學生會，在學生會每年舉辦的迎新演唱會、社團博覽會、草地音樂節、葉音盃、飢餓三十等活動裡，學習到如何辦理活動，以及行政細節。大三她接任第23屆學生會會長，對社團運作、校務參與等都有更進一步認識，為了推廣學生權益，學生會也舉辦模擬選舉活動，讓在校生了解選舉投票環節、行使公民權利，鼓勵大家參與公共事務。很開心可以榮獲109年度全國大專優秀青年，感謝學生會一同奮鬥的夥伴，以及支持學生會的師長們，這是屬於學生會共同的榮耀。

徐嘉琪(前排右三)與大葉大學學生會成員合影。圖／大葉大學提供

學務處課外活動暨服務學習中心主任林作慶指出，大葉大學有一百多個社團，學校鼓勵學生參加課外活動，發展多元潛能、培養跨領域專長，徐嘉琪同學一年級就開始參加學生會，大三接任學生會會長，不只是積極辦理各項活動，更帶領學生會拿下全國大專校院學生會成果競賽優等獎，因此獲頒全國大專優秀青年肯定。