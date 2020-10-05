中國醫藥大學、逢甲大學及亞洲大學三校簽署備忘錄 攜手建置智創合作平台

中國醫藥大學、逢甲大學及亞洲大學三校於今(5)日下午共同簽訂「強強聯手-永續智創黑客松」合作備忘錄，跨校合作包含智慧商業、智慧醫療、智慧投資、社會企業4大領域協作，引導學生創新思考模式，培育學生智慧科技與智慧商業跨領域應用能力，共創永續智創精神，培育明日創新創業人才。

逢甲大學、中國醫藥大學、亞洲大學三校合作簽約貴賓合影。圖／中國醫藥大學提供

三校智創合作簽約儀式在中國醫藥大學水湳校區史丹佛演講廳舉行，由逢甲大學邱創乾副校長，中國醫藥大學江宏哲副校長與亞洲大學曾憲雄副校長代表簽約；中醫大健康照護學院李正淳院長，逢甲大學商學院江向才院長、金融學院劉炳麟副院長，以及亞洲大學創意設計學院李元榮院長等師長出席共同觀禮。

中國醫藥大學江宏哲副校長致詞表示，此一跨校建置的智創合作平台，期待能匯聚大學與產業界的創意與研發量能，共同打造明日人才的創新集思孵化平台，進而產業接軌，優化未來產業之經營管理與服務創新，共創產學多贏的局面。

中國醫藥大學江宏哲副校長（中）、逢甲大學邱創乾副校長與亞洲大學曾憲雄副校長共同主持簽約結盟。圖／中國醫藥大學提供

三校將聯合舉辦第一屆「強強聯手-永續智創黑客松競賽」，預計將有中部地區大專院校數十隊隊伍參賽，以永續商業創新發展為主軸，在聯合國17項永續發展目標SDG (Sustainable Development Goals)宗旨下，進行智慧商業、智慧醫療、智慧投資、以及社會企業等議題競賽。

江宏哲副校長說，我們期盼透過此競賽將創新創意想法落地實踐，引導學生創新思考模式，培育學生智慧科技與智慧商業跨領域應用能力，並透過與業界實務連接，讓產官學結合更加緊密，建構產業、學校、學生共創共贏的協作，培育明日創新創業人才。

逢甲大學邱創乾副校長與亞洲大學曾憲雄副校長致詞時，祝賀中國醫藥大學水湳校區宏偉建築落成啟用，在喜遷新居的開學第一天，與毗鄰的逢甲大學及中亞聯大夥伴學校攜手建置智創合作平台新模式，可謂雙喜臨門。

三校對於首次合作舉辦的「強強聯手-永續智創黑客松競賽」學生智創競賽均相當重視，將聯合產業界力量如上銀科技、光星骨科、數位時代、睿新醫電等智創尖端產業，協助參賽學生進行培力工作坊與贊助競賽出題，期能匯聚大學與產業界的創意與研發量能，共同攜手共創永續學習創新的篇章。