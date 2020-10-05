中華九九書畫會庚子年創作獎比賽得獎名單出爐

獲得第一名的作品：呂瑞香「夢谷之秋」。圖／中華九九書畫會提供

中華九九書畫會創會至今21週年，配合畫展出版的作品圖集亦邁入第20冊。今年邀請台灣藝術大學林進忠、林錦濤及李宗仁三位教授擔任評審委員，於10月4日假涂璨琳老師寓所進行創作獎比賽評審，得獎名單出爐，第一名由呂瑞香的「夢谷之秋」獲得。得獎者將於109年12月20日於臺北市中正紀念堂3展廳接受頒獎，第一名至第三名得獎者除頒發獎狀乙張外，更有創會名譽理事長暨指導教授涂璨琳老師的陶板畫乙幅，其餘優勝者則頒發獎狀乙張。

第二名的作品分別由陳銘境「李白把酒問月」、沈小蘭「秋的懷念」獲得。圖／中華九九書畫會提供

理事長劉瓊玩表示，今年的創作獎比賽，參賽會員計18位，可謂高手雲集，作品內容豐富，有山水、 花鳥、書法。皆為不可多得的佳作。創作獎得主第一名作品將作為庚子年中華九九書畫會畫冊封面，除此之外，並印製於請柬上以表揚。

該創作獎比賽作品將於109年12月16日至23日假臺北市中正紀念堂3展廳(瑞元廳)展出；12月20日9時舉行第11屆第1次會員大會理監事會，選舉理監事；10時舉行頒獎典禮。

中華九九書畫會庚子年創作獎比賽得獎名單

第1名：呂瑞香「夢谷之秋」，以秋景將河谷之美表現得宜，設色淡雅構圖絕佳，用筆成熟，染墨清新，瀑布與點景人物相呼應，是人與景，心與境相印之佳作。

第2名：計二名，陳銘境「李白把酒問月」，以標準草書錄李白把酒問月，行筆逌暢自如，墨韻卓然天成。沈小蘭「秋的懷念」，以樹之形體大小強烈差距，強化景深。展現幽遠之境。以點筆寫樹幹與樹葉，寫出蕭瑟的秋意。

第3名：王秀蘭「觀魚游」，幽靜樹林相映之池水，波光潾潾。筆墨流暢，墨韻與色彩相輔相成，漣漪成畫面動勢之視覺中心，是寫景頗為成功作品。

優勝：計二名，鍾仁棋「雙鶴」，梁麗芬「春蘭弄蝶」，筆墨靈活。

佳作：共五名，鄭定國「花貓三聯屏」、劉芸亘「靜默之美」、詹華香「合歡山峰」、羅燕惠「香積寺數里入雲峰」、余真賢「蒼蒼橫翠微」。