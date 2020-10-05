台灣創新技術博覽會 聚典資訊智慧零售SSP系統受矚目

2020年「台灣創新技術博覽會」已於9月26日結束。聚典資訊受邀亞洲．矽谷計畫執行中心於「創新領航館」參展，共同展現以創新科技的應用成果。

聚典資訊是由台灣與美西的商業和技術團隊所組成。自主開發資料視覺化、機器視覺、智能評分推薦系統等核心技術，專注於實體零售數位轉型及智慧零售AI平台的開發，在科技發展下，企業開始朝向數位轉型，聚典資訊致力輔助實體零售業邁向零售4.0全通路串連。

前國發會副主委鄭貞茂(右1)於展會現場使用聚典資訊智慧零售系統，給予實質上建議。圖/聚典資訊提供

此次於展會中，聚典資訊展示了「智慧零售之零售場域即時回應促銷系統」(Ret[AI]ling Data®SSP)，此系統結合人臉辨識技術及廣告推播，透過上方的前置鏡頭以機器深度學習、影像人物重識別，即時分析前方顧客的人臉生物特徵(例：年齡、性別、情緒、駐足時間等) 判斷顧客購物偏好，為顧客達到精準廣告推播。並透過系統趣味性，增加與顧客的互動式體驗，成功吸引顧客目光並提高業者促銷成效。

業者也可以透過顧客使用SSP系統狀況交叉比對銷售數據，掌握顧客年齡層、男女性別比及熱銷產等資訊，達到智慧與精準行銷。

此外，SSP系統更結合了全區域地圖導覽，透過增進消費者對於場域內的熟悉度，顧客只需在面板前點選預前往位置，即呈現簡單易懂的路線，指引消費者快速到達目的地；未來結合商場會員資訊及各店人流追蹤分析功能，除了達到精準行銷外，透過場域內各店面的人流存量，分散人潮，提升顧客到店服務滿意度。

透過此次「台灣創新技術博覽會」，成功吸引各個領域的企業前來相談合作意向，其領域遍布各大產業，像是紡織品、教育機構及各大硬體供應商等，更有廠商希望結合SSP系統推往東南亞國家。

聚典資訊期望成為零售商數位轉型的合作首選，透過人工智慧運用及資料分析來振興台灣實體零售業的再成長，輔助實體零售業邁向零售4.0全通路串連。聚典資訊成立不久就取得2020美國最大電子消費展CES的門票並有出色的表現，並獲美國知名零售評論雜誌《Retail CIO Outlook》評選為2020年亞太區前10強零售人工智慧解決方案提供者(Top 10 Retail AI Technology Companies in APAC 2020)。

臺北國際人工智慧物聯網展(AIoT Taiwan)將於10月21-23日在台北南港展覽館1館1樓I0403a攤；2020 Meet Taipei創新創業嘉年華於11月18-21日在台北圓山花博爭艷館酷品區相繼展出，歡迎前往參觀。