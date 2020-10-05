「2020大樹林文化巡禮-大樹林藝祈GO!」傳承文化不落後

桃園市長鄭文燦日前9/26(六)在桃園區長陳玉明陪同下，出席晚間在大樹林天后宮舉行的祈福活動。鄭市長表示，往年農曆3月舉行向媽祖祝壽祈福的春祭活動，今年受新冠疫情影響，延至9月份舉辦慶典，以祝賀9月9日媽祖成道紀念日，藉此感念媽祖捨己為人，普渡世人的精神，在媽祖的庇佑下，我們期盼疫情早日退散，桃園建設順利推動，生活機能變得更好。

鄭市長表示，每年大樹林文化巡禮，皆邀請台灣最具規模且獲教育部薪傳獎的表演藝術團隊「明華園總團」推出最好的戲曲，今年由明華園無敵小生孫翠鳳、當家花旦鄭雅升、第一丑角陳勝在等演出「王子復仇記」戲碼，以喜劇形態來作為鋪陳，藉由傳統戲曲歌仔戲來表現和詮釋人生真諦；在晚風徐徐下，市民朋友可放鬆心情，欣賞精彩的戲劇演出。此外日前9/27於陽明運動公園舉辦的親子文化闖關、美食文創市集、DIY手創教學體驗等一系列活動，受到市民朋友們熱烈響應。

鄭市長表示，捷運路線已施工，陽明公園旁將設置G06站，讓居民通勤更方便。鐵路地下化後，桃園將成為彙集鐵路、捷運綠線及棕線的大型車站，屆時貫穿中正路與延平路，前後站完全打通，帶動後站大幅發展。市府目前分三期將桃園區延平路穿越國道2號打通至八德區和平路，讓延平路可通到八德交流道，第一、二期路公段已完工；於福豐國中旁設置3個滯洪池，組成大樹林埤塘生態公園，解決當地遇雨淹水問題。

鄭市長提及，進行中的陽明公園網球場和木棧道改善工程，預計在年底完工，提供市民舒適安全的休閒空間，市府也在尋找適當的地點設置大樹林文化館及公托中心，爭取經費增建停車場等，為未來的發展逐步打下基礎，讓大樹林8里的居民，甚至是所有的市民朋友都能看見桃園的進步與發展。