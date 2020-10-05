南投四鄉鎮聯盟觀光圈聯合行銷活動

在新冠肺炎的肆虐下，台灣的觀光產業處境困難，尤其在中南部的旅遊目的地更是如此，交通部觀光局在後新冠肺炎鼓勵各地以觀光圈形式統合觀光聯盟發展(Destination Marketing Organization_旅遊目的地營銷組織)，透過健全的DMO拉動地方觀光、營銷品牌與市場定位，有鑒於此埔里鎮、仁愛鄉、魚池鄉、國姓鄉這四個鄉鎮鎮於九月五日正式 於台灣地理中心碑攜手結盟，共同打造區域旅遊品牌。四鄉鎮位處台灣地理中心區，將規劃以清境與日月潭作為核心區，透過觀光資源盤點、轉化營銷『埔里走過不路過』、『來國姓就成功』、『不是日月潭的魚池好好玩』以及『綿羊不跟你好的仁愛超可愛』等深度推薦景點，並且規劃出春夏秋冬極具可看性的四鄉鎮觀光資源與節慶活動，期許打造日本知名的「名古屋北陸昇龍道聯盟」的軸線觀光。

四鄉鎮(台灣之心)聯盟作為台灣第一個以觀光圈共識組織的營銷體系，公部門與民間協會與在地業者將共同攜手規劃推出一系列行銷活動，揭露春夏秋冬主題遊程、邀請網紅、部落客踩線團等等。此次四鄉鎮聯盟旅遊地營銷台北推廣會，聯盟決定以埔里鎮12月的庚子年清醮主題活動為亮點主軸(今年已邁入第120年；每12年一次)，全台灣的遊客在秋、冬兩季來到台灣之心地帶旅遊的同時，如仁愛鄉在10月30日清境農場將有雲南少數民族的傳統節日「清境火把節」，不用出國就能欣賞到異國風情；魚池鄉在11月7、8日有紅茶文化季活動，能品嚐到全台最好喝的紅茶-台茶18號；國姓鄉在11月13-15日更有客家12大節慶的「國姓搶成功」活動，當然您不能錯過國際知名的10中旬至11月中旬日月潭花火音樂節年華，而埔里鎮12月6日將有12年才一次的宗教文化慶典，今年規規劃了更別出心裁的「花醮」，絕對讓每一個遊客耳目一新。讓每一個來到中灣之心的遊客除了紓解身心，還有好多豐富的活動與深度體驗的遊程，就像現場已經陳列的各式各樣的旅遊產品，應有盡有，旅行社已經都幫大家規劃好了，讓遊客心滿意足、享足、樂足、買足。

聯盟未來的主要促進觀光發展策略:

1.傳播旅遊訊息：製作旅遊宣傳手冊，宣傳聯盟內的景點、設施和活動，並運用網站傳播旅行訊息，並計畫邀請電影、電視和各種支持項目的外景拍攝。

2.擴大吸引遊客：利用媒體和運輸媒體以及公共和私營部門吸引遊客的活動，積極開展銷售活動，例如盤點四季主要重點節慶活動，並導入與旅行社合作。

3.提升旅客服務：為了提高國、內外遊客的滿意度，推動接待人員的培訓，加強多語言服務人力資源開發，強化遊客諮詢中心的維護和營運，輔導業者提供多語版指南、菜單等

交通部觀光局張錫聰局長表示，本次四鄉鎮聯盟規畫以三個階段作為旅遊地營銷策略開啟台灣旅遊目的地營銷組織的正常化運動，第一階段建立品牌價值，透過活動提升旅遊地的影響地位、第二段成立四鄉鎮民間組織，健全旅遊目的地營銷組織，並邀請公部門、民間、學界加入，健全組織正常化，第三階段長期願景則成立四鄉鎮在地的旅遊地營銷公司，進行區域管理及行銷工作。這樣的旅遊地營銷組織工程並非三年五年可以達成，四鄉鎮凝結共識在台灣的地理中心結盟，將台灣的觀光從心出發，期許埔里、國姓、仁愛、魚池這四鄉鎮能成為台灣版的昇龍道，共創價值以及台灣旅遊地營銷的標竿。