BGC多元電子商務平台崛起新科技潮流

隨著後疫情時代來臨，Work from home，以及空間轉移性消費，「宅化」帶動消費新模式，BGC（Board Gam Coin）鑒於電子商務串起爆發性的科技需求；供應鏈從上中下游皆反應此需求遽增的趨勢，另闢蹊徑，開創網路平台新思維。

萬里遊科技股份有限公司創辦人陳柏安與美國AMD超微董事長Li sa Su合影（相片來源：陳珈斐）。

以BGC平台為系統核心、資訊系統建置與串接，支援電子商務核心業務，積極建構未來銷售模式經營策略，並透過數位e化，系統地整合，創建新世代銷費模式，以動態紀錄大數據與Ai的雲端運算結合，進行分析顧客接觸軌跡，打造全新系統體驗平台，服務顧客新消費輪廓，掌握客戶動態當下的需求提升電子商務平台競爭力；後疫情時代的新趨勢，5G及Ai新世代消費多元化平台，將引發新的一波科技風潮。

萬里遊科技股份有限公司創辦人陳柏安親力親為參與遊戲開發。

萬里遊科技股份有限公司董事長陳柏安幾年前即已從學校教育扎根，產學合作的雙軌教育，達成養才、留才的企業與員工雙贏。並與瘋桌遊成為戰略合作夥伴，共同攜手培育遊戲國家隊；創BGC數位化平台、提供玩家E化線上桌遊遊戲，沒有時間與空間的限制，而且豐富的BGC平台，不論食、衣、住、行、育、樂……，一次搞定！

萬里遊科技股份有限公司創辦人陳柏安親力親為參與遊戲開發。

疫情海嘯席捲全球，科技新興結盟超前部署新潮流，BGC平台以實力證明新世代數位經營的多元化合作模式，讓生活更智慧化，為人們在新生活型態下帶來便利、安全的零接觸生活。（圖／陳柏安提供）