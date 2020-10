新銳設計師董亭言自創服飾品牌「Yentity」進駐台北晶華酒店 登場2020臺北時裝週

台灣新銳服裝設計師董亭言自倫敦藝術大學(University of the Arts London)時裝設計發展(Fashion Design and Development)科系學成返台後,於2018年創立品牌「Yentity」,她從設計者本身出發,每一季都有一個故事,把服裝化為與人貼近,傳遞愛與關懷的心靈載體,保護肌膚不受侵擾、感受舒適與自在的,即為董亭言賦予品牌的期待。董亭言自創品牌廣受歡迎,今(2020)年進駐台北晶華酒店B2@潮人物商店,並首次報名參加臺北時裝週,表現亮眼。

台灣新銳服裝設計師董亭言自倫敦藝術大學學成返台後,自創品牌,表現亮眼。 董亭言於2018年創立品牌「Yentity」,」主訴極簡設計。

「Yentity」主訴極簡設計,不強調身體曲線及裸露肌膚,主因是身為設計師常要四處走動,身上披披掛掛的,行動又總是蹲下起身,董亭言不愛會侷限身體,或容易走光的穿著,想要舒服又要有型有風格,她總是穿上寬大的西裝、落地褲,背著大包包走進課堂,同學間私下說她是性冷感風,無形中走出她獨樹一格、不分性別的yenstyle。這就是「Yentity」的由來。

從男裝版型延伸設計,選擇柔軟又不易皺的材質,中性色調,注重衣服的細節與收邊,穿上身的衣服能夠行動自如,也很有精神、態度。她對於布料質地很挑剔,為了工作方便,絕對不選難以整燙的布料,為喜歡的布料設計衣服是她獨特的工作方式。

「Yentity」從男裝版型延伸設計,中性色調,俐落大方。 董亭言品牌「Yentity」首次參加臺北時裝週,與消費者近距接觸,現場提供試穿,希望聽聽第一線的聲音。

另外,「Yentity géant collection」為品牌支線,走的是休閒實穿,更貼近生活的風格,添加柔美飄逸的線條,定位給相較年輕的女性,以補齊「Yentity」為凸顯俐落正裝而形成的缺角。同時,她也將géant系列的每件收益提撥10%捐助兒童、動物等相關公益團體,呼應品牌關懷人與社會的最初信念,也是董亭言創立品牌最想做的事。

董亭言亦將收益提撥捐助兒童、動物等相關公益團體,呼應品牌關懷人與社會的最初信念,也是她創立品牌最想做的事。

今年品牌首次報名參加臺北時裝週,因為現場會有直播,要向世界各地的買家透過螢幕介紹自己,董亭言坦言很緊張;又因為工作室成立在高雄,這是第一次與臺北消費者近距接觸,現場提供試穿,讓她有機會聽聽第一線的聲音。(圖/董亭言提供)