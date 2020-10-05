新銳設計師董亭言自創服飾品牌「Yentity」進駐台北晶華酒店 登場2020臺北時裝週

台灣新銳服裝設計師董亭言自倫敦藝術大學（University of the Arts London）時裝設計發展（Fashion Design and Development）科系學成返台後，於2018年創立品牌「Yentity」，她從設計者本身出發，每一季都有一個故事，把服裝化為與人貼近，傳遞愛與關懷的心靈載體，保護肌膚不受侵擾、感受舒適與自在的，即為董亭言賦予品牌的期待。董亭言自創品牌廣受歡迎，今（2020）年進駐台北晶華酒店B2＠潮人物商店，並首次報名參加臺北時裝週，表現亮眼。

台灣新銳服裝設計師董亭言自倫敦藝術大學學成返台後，自創品牌，表現亮眼。 董亭言於2018年創立品牌「Yentity」，」主訴極簡設計。

「Yentity」主訴極簡設計，不強調身體曲線及裸露肌膚，主因是身為設計師常要四處走動，身上披披掛掛的，行動又總是蹲下起身，董亭言不愛會侷限身體，或容易走光的穿著，想要舒服又要有型有風格，她總是穿上寬大的西裝、落地褲，背著大包包走進課堂，同學間私下說她是性冷感風，無形中走出她獨樹一格、不分性別的yenstyle。這就是「Yentity」的由來。

從男裝版型延伸設計，選擇柔軟又不易皺的材質，中性色調，注重衣服的細節與收邊，穿上身的衣服能夠行動自如，也很有精神、態度。她對於布料質地很挑剔，為了工作方便，絕對不選難以整燙的布料，為喜歡的布料設計衣服是她獨特的工作方式。

「Yentity」從男裝版型延伸設計，中性色調，俐落大方。 董亭言品牌「Yentity」首次參加臺北時裝週，與消費者近距接觸，現場提供試穿，希望聽聽第一線的聲音。

另外，「Yentity géant collection」為品牌支線，走的是休閒實穿，更貼近生活的風格，添加柔美飄逸的線條，定位給相較年輕的女性，以補齊「Yentity」為凸顯俐落正裝而形成的缺角。同時，她也將géant系列的每件收益提撥10%捐助兒童、動物等相關公益團體，呼應品牌關懷人與社會的最初信念，也是董亭言創立品牌最想做的事。

董亭言亦將收益提撥捐助兒童、動物等相關公益團體，呼應品牌關懷人與社會的最初信念，也是她創立品牌最想做的事。

今年品牌首次報名參加臺北時裝週，因為現場會有直播，要向世界各地的買家透過螢幕介紹自己，董亭言坦言很緊張；又因為工作室成立在高雄，這是第一次與臺北消費者近距接觸，現場提供試穿，讓她有機會聽聽第一線的聲音。（圖／董亭言提供）