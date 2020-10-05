華碩獲LAPTOP Magazine評比全球最佳筆電品牌冠軍

美國權威媒體《LAPTOP Magazine》公布2020最佳筆記型電腦評比，華碩以全方位的設計創新、提供使用者最佳價值的產品及服務，榮獲全球筆電品牌冠軍殊榮。

在《LAPTOP Magazine》的主要評選項目中，華碩於產品評鑑(Product review)、創新性(Innovation)、產品設計(Design)、使用者價值(Value & Selection)等四大面向均榮獲最高分，於創新性(Innovation)及產品設計(Design)更獲得滿分的評選佳績，反映出華碩對於產品設計及創新的堅強實力，當多家電腦品牌採取產品外包的營運模式，華碩堅持建立千人研發及設計團隊，以使用者為中心，徹底思考各類使用族群、使用情境的各式需求，持續進化產品設計及創新。

ASUS ZenBook Duo & ZenBook Pro Duo雙螢幕筆電。 圖／華碩提供

華碩領先導入多項嶄新設計，包括《LAPTOP Magazine》譽為殺手級創新(Killer innovation)的ZenBook雙螢幕筆電，搭載ScreenPad™智能動態觸控板及ScreenXpert軟體，大幅促進多工作業效率與生產力；廣泛採用ErgoLift的軸承設計，為筆電使用者帶來更舒適的打字體驗；採用極致輕薄暨可動式的散熱機構設計，使電競筆電於效能、美感、可攜性上同步達到極致境界。新世代電競筆電ROG Zephyrus G14不僅結合輕薄筆電及創下最長效電池續航力紀錄，LED Anime Matrix Display的最新原創設計，以動態文字及燈效，實現新世代使用者的表現自我訴求。

最佳電競筆電—ROG Zephyrus G14。圖／華碩提供

《LAPTOP Magazine》評選團指出，華碩於各類產品中均能推出最佳機種，包含殺手級創新—ASUS ZenBook Duo & ZenBook Pro Duo雙螢幕筆電；最佳商用筆電—ASUS ExpertBook B9450，結合軍規及輕薄設計，能提供16小時以上續航力及最佳效能；最佳電競筆電—ROG Zephyrus G14，結合性能、長效續航力、產品美感；最佳中階消費性筆電—ASUS VivoBook S15，提供時尚流暢的設計和出色性能；另外最佳Chromebook(教育市場筆電)—Chromebook Flip C436及最佳創作者筆電—ProArt StudioBook Pro，皆為評審團心中首選。

最佳商用筆電—ASUS ExpertBook B9450，結合軍規及輕薄設計，能提供16小時以上續航力及最佳效能 。 圖／華碩提供

欲瞭解更多評比資訊，請參考：https://www.laptopmag.com/articles/laptop-brand-ratings