無國界醫生《愛 無界限》展覽 感受被世界遺忘的角落

即日起至10/25到「心中山」線形公園與世界連結

在世界各國為防止新冠肺炎疫情蔓延而封鎖的情況下，國際醫療人道救援組織－無國界醫生堅信及秉持「沒有人應該被遺忘」的精神，努力前進全球每一個亟需被救助的角落！為讓台灣民眾更認識無國界醫生組織及救援前線案例，財團法人無國界醫生基金會推出《愛 無界限》行動體驗展覽於捷運中山站4號出口的「心中山」線形公園盛大開展，展期自10月1日起至10月25日止。

無國界醫生基金會董事長劉鎮鯤醫師、新上任的法籍執行長鄔荻芳（Ludivine Houdet）齊心為國際醫療人道議題發聲，期盼台灣民眾能走入《愛 無界限》展覽，與世界連結，關注各地可能你我不熟悉的角落、那些可能被忽略的危機。

無國界醫生基金會說明，光是2019年，無國界醫生組織已在超過70個國家發展446個援助專案，進行10,384,000個門診，等同於救治近五成的台灣人口、迎接了329,900個的新生命，是台灣新生兒數的近兩倍，另還提供400,200人心理諮商以及346,900戶家庭急難救助包，無國界醫生相信，世界上沒有人應該被遺忘，每一個傷病的人都有接受醫療的基本權利。

2020年，當全球籠罩在新冠肺炎危機中，無國界醫生也迅速發起「新冠肺炎緊急應對專案」，將過去豐富應對全球大流行的的實踐經驗，無私提供給全球超過70個國家的社區、醫療與照護機構，支援項目包括提供感染控制的諮詢和建議、保護第一線醫護人員的安全，及照顧面臨高感染風險的弱勢群體等，同時在世界各地提供醫療防護裝備、口罩及衛生用品等物資。當疫情肆虐歐洲之時，各國相繼頒布鎖國及關閉港口，卻有數以百計的難民被拒於義大利港口之外，不僅衛生條件差，也缺乏食物和水，救難船在海上漂流數小時、數天甚至數週，今年8月無國界醫生與海上救援組織「海洋觀察（Sea-Watch）」，以新的搜救船「海洋觀察四號（Sea-Watch 4）」重啟地中海搜救行動，救援遭受武裝暴力的非洲各國的難民。

在無國界醫生組織超過10年、7度參與前線救援任務的無國界醫生基金會董事長劉鎮鯤醫師表示：「十多年來，無國界醫生不只帶我幾乎到世界的盡頭，更在這當中看見無國界醫生是如何在自然災害後快速回應災民需求、在武裝衝突地區極盡所能的保持中立並給予無辜平民醫療援助、在國際社會冷漠回應伊波拉病毒疫情之時竭盡所能的幫助病人並呼籲國際關注。

無國界醫生落地台灣 盼提升各界關注人道議題

對於未來，劉鎮鯤醫師繼續表示：「無國界醫生是一個與時俱進的組織，長年以來，我們在各種艱難挑戰中調整我們的策略與行動。隨著基金會的成立，我們將更積極強化與台灣社會的連結，希望有更多人認同無國界醫生的理念、加入我們，看見、關注、支持這些需要被援助的人，一起在艱難的挑戰下共同創造新希望。」



《愛 無界限》行動體驗展覽內容，精心規劃「武裝衝突」、「流行病與傳染病」、「天然災害」、「被排拒於醫療系統外的群體」、「公共衛生」、「水資源」六大議題，訴說全球超過18個前線救援故事。圖／無國界醫生提供

過去無國界醫生在台灣曾舉辦不同類型的活動，包括2015年6月的《醫靠無界》無國界醫生之旅攝影展、2016年4月的《穿梭救援間》救援場景體驗展、2018年開始舉辦的群眾地圖繪製活動「地圖松」（mapathon），以及2017至2019年的三場電影節等，皆獲得許多正面迴響，更可感受到台灣民眾的熱情及愛心。同時，無國界醫生這幾年花費許多時間及心力瞭解台灣在地法規、尋求最適合的落地方式，直到去（2019）年，無國界醫生正式在台灣登記成為「財團法人無國界醫生基金會」，希望逐步與台灣社會及民眾產生更多的良善互動。

《愛 無界限》行動體驗互動展演 感同身受 跨越藩籬

此次《愛 無界限》行動體驗展覽以「求救」（SOS）、「救援」（SAVE）及「手」（HAND）作為核心設計概念，象徵著無國界醫生基金會邀請民眾為各地亟須救援的人們伸出援手！從俯視視角，展場結構巧妙呈現出代表SOS、SAVE的S形狀，兩個半圓弧線更有「雙手交握」的意象，此外採用透明浪板與竹子等常見的建材作為結構鷹架，建構成型的S雙弧圍籬，簡約、具穿透力、又不封閉的形式，歡迎民眾隨時自由走入及穿梭其中。

展覽內容精心規劃六大議題－「武裝衝突」、「流行病與傳染病」、「天然災害」、「被排拒於醫療系統外的群體」、「公共衛生」、「水資源」，訴說全球至少18個前線救援故事。為了讓觀展者更深刻體驗，進而產生共鳴，無國界醫生不只提供豐富的圖文解說，更用心設置多元感官互動裝置，包含：透過一座移動廁所，讓民眾能一探究竟孟加拉難民營現況，這樣一間平凡不過的流動廁所，卻是50人以上得排隊共用；充滿視覺張力的加侖水桶牆面，傳達出台灣不虞匱乏的水資源，對比著烏干達至少3,000人才得以共用一水龍頭的窘境；破爛、規格不符的救生衣，是人蛇集團為了大發難民財，將橫渡地中海、長達數個月載浮載沉的敘利亞難民推向死亡深淵的血色生意；安裝了指向音響、重現戰地急救音效的簡樸病床、聽了會心痛的啜泣玩偶、無國界醫生前線人員對抗伊波拉病毒的整套最高規格防護衣等展示，皆刻劃出全球各地需要援助的人們之處境與遭遇，期望觀展者從不同面向去感同身受、沉澱反思，那些也許你我習慣的日常，卻是他們無從想像、遙不可及的奢望，同時也從中理解無國界醫生的援助使命與價值！

民眾可透過《愛 無界限》行動體驗展覽現場的「即刻救援互動機」，產出個人專屬的無國界行動護照及臉書大頭貼，並可分享至社群平台，共同響應人道救援議題。圖／無國界醫生提供

除此之外，現場亦設有「即刻救援互動機」，民眾只要按下愛心鍵，即可選擇想關注更多的無國界醫生專案，後續掃描畫面中的QR Code，可產生個人專屬的無國界行動護照和臉書大頭貼。財團法人無國界醫生基金會媒體與公共關係經理黃知宥表示：「穿梭在戰爭、飢荒、疫病，抵達各式災難現場，從來都不是電影般的英雄場景，而是許多人道救援工作者每日真實上演的日常。今年透過《愛 無界限》無國界醫生行動體驗展覽，除了想讓台灣民眾知曉無國界醫生的理念與服務光譜，也期望大家深刻感受到世界各地、許多不同角落的困境及所需，同時我們更想傳達無國界醫生不是只有專業人士如醫生、護理師、公共衛生專家才能參與其中，各界包括你我的關注、認同、長期支持一樣重要，一起用愛讓活著不再遙不可及！」

《愛 無界限》無國界醫生行動體驗展覽資訊：